Выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шаров

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Российский экологический оператор (РЭО) призывает одиннадцатиклассников отказаться от традиции запуска воздушных шаров на выпускных балах в связи с угрозой загрязнения природы. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении отмечается, что в 2021 году из школ выпускаются 697 тысяч учащихся. Если каждый из них запустит шарик, то в окружающую среду попадут свыше двух тонн неперерабатываемого пластика и латекса.

В лучшем случае остатки шаров окажутся на полигоне, где будут разлагаться от 4 до 100 лет. Однако чаще шарики остаются в природе, попадая в почву и водоёмы. Латексные шары, которые часто называют биоразлагаемыми, не являются экологичными из-за добавления в них полимеров. Они загрязняют окружающую среду и причиняют вред животным, пояснили в РЭО.

Ранее сообщалось, что в Госдуме озаботились уничтожением использованных масок и перчаток. Авторы инициативы отметили, что средства индивидуальной защиты следует выбрасывать в специальные боксы, а деятельность по их утилизации должна быть лицензирована.