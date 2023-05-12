Расписание и правила проведения ГИА для 9-х классов — ОГЭ в 2023 году Правила проведения ГИА для 9-х классов меняются каждый год. Узнаем порядок проведения экзамена, сроки и даты результатов ОГЭ в 2023 году

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ОГЭ 2023

Каждый ученик общеобразовательных учреждений в РФ по завершению обучения в 9 и 11 классах обязан выдержать аттестационные испытания, носящие аббревиатуру ГИА — государственная итоговая аттестация. Для ребят из 9-х классов эта форма испытаний имеет наименование ОГЭ — основной госэкзамен, экзаменация для выпускников общеобразовательных учреждений носит аббревиатуру ЕГЭ — единый госэкзамен. Обе эти формы проведения ГИА являются обязательным требованием для приобретения аттестатов об успешном усвоении общеобразовательного курса средней школы. Без прохождения такой аттестации знаний ребенок не сможет получить дальнейшее образование — средне-специальное или высшее.

Порядок проведения ГИА для девятиклассников

Государственную итоговую аттестацию в девятых и выпускных классах начали проводить в 2000-х годах. ОГЭ приобрели статус обязательной проверки знаний для всех учащихся девятых классов девять лет назад.

Порядок проведения ОГЭ прописан в приказах Министерства просвещения РФ. Идет аттестация ежегодно по схожей схеме:

к 9.00 девятиклассник приходит в школу, где он будет сдавать экзамен

подвергается контрольному досмотру

занимает место в кабинете — по одному человеку за партой

проходит инструктаж по правильному заполнению бланков

после фиксации времени начала экзамена выполняет задания

сдает бланки

После этого ученик отправляется домой и ожидает результатов ГИА. Срок их обработки составляет более одной недели.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Порядок проведения ГИА

Проведение ГИА-9: требования к допуску и обязательные экзамены

Чтобы иметь допуск к прохождению аттестации по ОГЭ, учащийся девятого класса должен соблюсти ряд обязательных требований: освоить общеобразовательную школьную программу, не быть обремененным долгами по какому-либо учебному предмету и получить зачет по итогам собеседования по русскому языку. Помимо этого, ученик должен уметь правильно понимать задания и выполнять их в полном соответствии с требованиями. Также для благополучного прохождения ОГЭ школьник должен иметь навыки правильного заполнения различных экзаменационных бланков.

Учителя отмечают, что подготовка к прохождению аттестации начинается как минимум с сентября в девятом классе. Ребята тренируются выполнять задания, аналогичные тем, что будут представлены на итоговой проверке, пробуют свои силы в тренировочных испытаниях и выполняют задачи, предложенные на ОГЭ в разные периоды.

Форма проведения ГИА для учащихся девятых классов подразумевает, что школьник обязан выдержать два экзамена по базовым дисциплинам и подтвердить свои знания еще по двум из общеобразовательной программы на свое усмотрение. Обязательной всегда была итоговая проверка знаний учащегося в математике и русском языке.

Экзаменационные задачи по русскому языку содержат закрытые тесты и задания, где необходимо написать полный ответ. Кроме этого, экзаменуемому необходимо написать изложение и сочинение. Аудиозапись изложения входит в материалы к экзамену. Стоит добавить, что ученикам позволено прибегать к проверке заданий по орфографическим словарям.

Проверка знаний по математике для девятиклассников содержит два модуля — по алгебре и геометрии. В материалах к экзамену содержатся перечни необходимых формул, при этом пользоваться калькуляторами запрещается.

Фото: shutterstock Результаты ОГЭ

Расписание ГИА-9 в 2023 году

Следует отметить, что сроки прохождения ОГЭ каждый год утверждаются на федеральном уровне, однако всегда предусмотрено три отрезка времени.

Раньше основного срока пройти ОГЭ имеют право учащиеся девятых классов, которые усвоили общеобразовательную программу, не обременены долгами ни по одной дисциплине, имеют проставленный зачет по результатам итогового собеседования по русскому языку и получили допуск от педсовета образовательного учреждения. Кроме этого, сдать ОГЭ раньше основного срока допускается по ряду уважительных причин, которые подтверждаются соответствующими документами.

В основные даты итоговую проверку знаний проходят все учащиеся девятых классов в РФ.

Дополнительные даты предлагаются для экзаменующихся, кому проставлены неудовлетворительные оценки по одной или двум дисциплинам. Либо ребенок не смог выдержать один или два экзамена в резервный период.

С утвержденными сроками испытаний по ОГЭ 2023 года можно ознакомиться на официальной платформе Рособрнадзора. Так, прохождение итоговых испытаний раньше срока запланировано с 21.04.2023 по 16.05.2023. Основной срок сдачи ОГЭ для учащихся девятых классов назначен с 24.05.2023 по 01.07.2023.

24.05.2023 состоятся ОГЭ 2023 по биологии, истории и физике

30.05.2023 учащиеся РФ будут экзаменоваться по географии, информатике и ИКТ, обществознанию и химии

02.06.2023 и 03.06.2023 июня ученики сдадут иностранный язык

06.06.2023 состоится итоговая проверка знаний по русскому языку

09.06.2023 ребята будут держать экзамен по математике

14.06.2023 состоится сдача по географии, информатике и ИКТ, литературе и физике

17.06.2023 ученики должны будут подтвердить аттестацию по биологии, обществознанию и химии

На отрезок времени с 27.06.2023 по 01.07.2023 запланирован резервный период для любых дисциплин ОГЭ 2023 года.

ОГЭ 2023

Получение результатов по ОГЭ

Результаты ГИА для учащихся становятся известны про прошествии десяти суток со дня прохождения каждого испытания. После утверждения итогов председателем экзаменационной госкомиссии их в течение 1 рабочего дня передают в школы, где дети могут узнать, какие оценки они получили.

В этот раз результаты ОГЭ будут объявлены в следующие даты:

07.06.2023 — биология, история, физика

15.06.2023 — география, информатика и ИКТ, обществознание, химия

16.06.2023 — иностранные языки

21.06.2023 — русский язык

22.06.2023 — математика

28.06.2023 — география, информатика и ИКТ, литература, физика

30.06.2023 — биология, обществознание, химия

С 11.07.2023 по 14.07.2023 объявят итоги проверки знаний, пройденные в резервные даты.

Следует отметить, что первичные баллы по ОГЭ ставятся по десятибалльной системе, а затем переводятся в пятибалльную систему. При этом ученик, чьи итоги испытаний по ОГЭ оказались ниже удовлетворительной оценки минимум по одной дисциплине, может написать задание еще раз в резервные дни. После второй неудачи ребенку дается еще один шанс в дополнительный период.

В случае благополучной сдачи ОГЭ девятиклассник получает на руки аттестат об основном общем образовании и может продолжить учиться в школе или выбрать колледж. Аттестат действителен до того момента, пока ученик не получит иной документ об образовании.

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