Репетитор раскрыла лучший способ провести день накануне ЕГЭ Репетитор Смолер: в день перед ЕГЭ нужно отдыхать и не загружать мозг

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В последний день перед ЕГЭ нужно не загружать мозг и дать ему расслабиться, рассказала NEWS.ru репетитор по русскому языку Вероника Смолер. По ее словам, накануне экзамена надо немного отдохнуть, а повторить всю школьную программу за один день все равно невозможно.

Не пытайтесь запихать в себя всего понемножку, не захламляйте свое сознание наспех выхваченной информацией из учебников и методичек. Так вы только создаете хаос в той системе, что выстроили перед подготовкой к экзамену, — предупредила учитель.

Если переживания и тревога не дают отдохнуть, можно порешать контрольные измерительные материалы (КИМ) по предмету, который завтра сдавать, посоветовала педагог. По словам Смолер, нужно отнестись к этому, как к генеральной репетиции: не торопиться, поставить таймер на телефоне и создать условия, максимально приближенные к реальному ЕГЭ.

Третий совет: выспитесь. Ученые доказали, что малое количество сна негативно влияет на когнитивные способности человека. С недосыпа сложнее думать и концентрировать внимание, — сообщила репетитор.

Ранее школьникам посоветовали подтянуть сложные темы, пока перед экзаменами есть еще пара недель. Выпускникам рекомендовали посвятить это время дополнительным занятиям и все еще раз повторить.