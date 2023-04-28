Министр Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в 2023 году Министр Кравцов: последние звонки в 2023 году стоит провести 22-23 мая, а выпускные — 23-24 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал проводить последние звонки в школах 22–23 мая, а выпускные — 23–24 июня, сообщается на сайте ведомства. При этом глава министерства отметил, что мероприятия для выпускников пройдут очно.

Подходит к завершению учебный год, и мы рекомендовали, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные. С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме, — заявил Кравцов.

Ранее в Министерстве просвещения заявили, что запланированные в этом году экзамены форматов ЕГЭ и ОГЭ пройдут в привычном виде. Изменения в содержательной части экзамена незначительны и преподаватели с выпускниками были ознакомлены с ними еще до сентября.

В Минобрнауки ранее сообщали, что уже в 2023 году начнется тестирование новой системы преподавания на нескольких вузах. Для этого министерство подберет несколько вузов в разных регионах, включая классические вузы и технические институты. В новой системе высшего образования будет предусмотрено три ступени: базовое высшее образование (бакалавриат/специалитет со сроками обучения от четырех до шести лет), специализированное образование — магистратура (срок обучения один-два года), а также ординатура и ассистентура-стажировка. Отдельной ступенью выделяется аспирантура (адъюнктура).