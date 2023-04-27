Стало известно, на каких вузах испробуют новую систему образования Фальков: новую систему образования в 2023 году испробуют на технических и классических вузах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже в 2023 году министерство науки и высшего образования начнет тестировать на нескольких вузах новую систему преподавания, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Валерия Фалькова. Для этого министерство подберет несколько вузов в разных регионов. Среди высших школ подберут классические вузы и технические институты.

Чтобы посмотреть, как вот эти подходы и новые наработки реализуются, важно всегда провести пилотную апробацию на нескольких вузах. Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы - технические, классические университеты, и такая работа уже в этом году, мы планируем, что она начнется, — заявил Фальков.

При этом Фальков отметил, что за нынешними студентами будет сохранено право на возможность получить образование по той программе, на которую они поступили. Также сохранятся все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании.

В новой системе высшего образования будет предусмотрено три ступени: базовое высшее образование(бакалавриат/специалитет со сроками обучения 4-6 лет), специализированное образование — магистратура (срок обучения 1-2 года), а следом ординатура, ассистентура-стажировка. Отдельной ступенью выделяется аспирантура (адъюнктура).