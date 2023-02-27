Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании Фурсенко: российские дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Выпускники Московского государственного университета им. М. Ломоносова

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании, заявил в эфире телеканала «Россия-24» помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Он напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами, к этой практике планируется вернуться сейчас.

Эти дипломы [бакалавра будут] приравнены к дипломам о высшем образовании. Это [будут] специалисты, которые получили высшее образование, — сказал он.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет.

Комментируя слова президента, историк Вардан Багдасарян сообщил, что советским людям удавалось обгонять Запад по многим направлениям именно благодаря специалитету. который отражает сильные качества России и более адаптирован к ней. Он подчеркнул, что специалитет обеспечивает учащимся фундаментальную подготовку, а в России есть запрос именно на нее. При этом он отметил, что подготовка выпускников бакалавриата менее соответствует задачам, которые выдвигает современность, и отличается прикладным характером.