В Минпросвещения рассказали, как проведут ЕГЭ-2023 Минпросвещения РФ: никаких изменений в ЕГЭ-2023 вноситься не будет

Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

В 2023 году никаких изменений в едином государственном экзамене не будет. Об этом сообщается на странице Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующее заявление сделала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет. Об этом в эфире еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что изменения в содержательной части экзамена незначительны и преподаватели с выпускниками были ознакомлены с ними ещё до сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин позволил правительству России устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Он позволяет распространить на приграничные регионы порядок госаттестации и приема в вузы, действующий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также сообщалось, что российские вузы установят вступительные экзамены для студентов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.