Стилист рассказал, как сэкономить на выпускном наряде

https://static.news.ru/photo/cd547baa-d11c-11eb-89ee-96000091f725_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский стилист Влад Лисовец дал совет, как сэкономить на выпускном наряде. Его слова приводит РЕН ТВ.

Эксперт рассказал, что можно вместо праздничного наряда купить повседневную одежду и так пойти на праздник, а если такой совет не устраивает, то можно взять платье напрокат. По его словам, о том, что эта не ваша, а прокатная вещь, никто не узнает.

Есть службы, которые предоставляют даже дизайнерские наряды. Если взять все тренды, а сейчас тренд — лёгкость, тогда можно очень прилично сэкономить, — дал совет стилист.

Лисовец также призвал девушек не соревноваться с одноклассницами и оставаться собой. Такой подход позволит существенно сэкономить на подготовке к торжеству.

Ранее стилист Руслан Громов рассказал, от каких аксессуаров следует отказаться летом 2021 года. По его словам, в список антитрендов вошли поясная сумка, объёмные ободки, серьги-кисточки и очки с цветными стёклами.