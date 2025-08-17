Пончики больше не жарю, нашла рецепт проще! Нежный хворост «Цветы лотоса»

Хрустящие «Цветы лотоса»: восточная магия за 30 минут! Представьте: золотистые съедобные цветы, чьи лепестки тают на языке, оставляя сладкий хруст и аромат ванили. Этот десерт покорит гостей изяществом, а готовится — как детская игра!

Рецепт (на 12 шт.):

Смешайте в миске 200 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 50 мл ледяной воды. Замесите эластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам! Накройте полотенцем, дайте «отдохнуть» 15 минут.

Раскатайте пласт толщиной 1–2 мм (чем тоньше — тем воздушнее!). Стаканом вырежьте 36 кружков. Каждый надрежьте от края к центру, оставляя нетронутым «сердечко» размером с монету.

Сборка цветка:

Смажьте центр первого круга яичным белком.

Накройте вторым, повернув надрезы на 30 °.

Добавьте третий слой, снова сместив «лепестки».

Аккуратно прижмите серединку шпажкой.

Жарка — фокус превращения:

В глубокой сковороде разогрейте масло (170 °C). Держа цветок за серединку шпажкой, опустите в кипящее масло. Медленно вращайте 10 секунд — лепестки раскроются как бутон! Жарьте 1–2 минуты до янтарного оттенка. Выложите на бумажное полотенце. Теплые цветы щедро посыпьте сахарной пудрой с ванилью.

