17 августа 2025 в 11:05

Пончики больше не жарю, нашла рецепт проще! Нежный хворост «Цветы лотоса»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие «Цветы лотоса»: восточная магия за 30 минут! Представьте: золотистые съедобные цветы, чьи лепестки тают на языке, оставляя сладкий хруст и аромат ванили. Этот десерт покорит гостей изяществом, а готовится — как детская игра!

Рецепт (на 12 шт.):

Смешайте в миске 200 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 50 мл ледяной воды. Замесите эластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам! Накройте полотенцем, дайте «отдохнуть» 15 минут.

Раскатайте пласт толщиной 1–2 мм (чем тоньше — тем воздушнее!). Стаканом вырежьте 36 кружков. Каждый надрежьте от края к центру, оставляя нетронутым «сердечко» размером с монету.

Сборка цветка:

  • Смажьте центр первого круга яичным белком.

  • Накройте вторым, повернув надрезы на 30 °.

  • Добавьте третий слой, снова сместив «лепестки».

  • Аккуратно прижмите серединку шпажкой.

Жарка — фокус превращения:

В глубокой сковороде разогрейте масло (170 °C). Держа цветок за серединку шпажкой, опустите в кипящее масло. Медленно вращайте 10 секунд — лепестки раскроются как бутон! Жарьте 1–2 минуты до янтарного оттенка. Выложите на бумажное полотенце. Теплые цветы щедро посыпьте сахарной пудрой с ванилью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
хворост
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
