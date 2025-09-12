Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:12

Хрустящий хворост «Лакомка», нежный и воздушный — 5 ингредиентов и вода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий, воздушный и неподражаемо легкий хворост на воде — это тот самый десерт, который вернет вас в детство! Его золотистые завитки тают во рту, оставляя нежное послевкусие, а готовится он так просто, что справится даже новичок.

В глубокой миске смешайте 320 г просеянной муки, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 1 яйцо и 120 мл холодной воды. Замесите крутое эластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт (1-2 мм), нарежьте на прямоугольники. Сделайте в каждом надрез посередине и проденьте один конец в отверстие. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте хворост порциями до золотистого цвета с двух сторон. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Горячий хворост обильно посыпьте сахарной пудрой. Подавайте сразу — его хруст и нежность не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Идеально к чаю, кофе или с молоком.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

хворост
кулинария
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
