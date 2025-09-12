Хрустящий хворост «Лакомка», нежный и воздушный — 5 ингредиентов и вода

Хрустящий, воздушный и неподражаемо легкий хворост на воде — это тот самый десерт, который вернет вас в детство! Его золотистые завитки тают во рту, оставляя нежное послевкусие, а готовится он так просто, что справится даже новичок.

В глубокой миске смешайте 320 г просеянной муки, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 1 яйцо и 120 мл холодной воды. Замесите крутое эластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт (1-2 мм), нарежьте на прямоугольники. Сделайте в каждом надрез посередине и проденьте один конец в отверстие. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте хворост порциями до золотистого цвета с двух сторон. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Горячий хворост обильно посыпьте сахарной пудрой. Подавайте сразу — его хруст и нежность не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Идеально к чаю, кофе или с молоком.

