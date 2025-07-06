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06 июля 2025 в 10:30

Получаются даже у новичков! Кексы на творожном сыре с повидлом — вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Получаются даже у новичков! Кексы на творожном сыре или «Филадельфии» с повидлом — вкуснятина. Эти кексы — не просто сладкая выпечка, а настоящая игра текстур и вкусов. Благодаря такому сыру они получаются необычайно мягкими, влажными и с выраженным сливочным послевкусием. А повидло внутри — приятная неожиданность, которая делает каждый кусочек особенным.

Ингредиенты

  • Творог — 100 г
  • Сыр «Филадельфия» или любой творожный сыр — 120 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Мука — 0,5 стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л. (погасить уксусом)
  • Повидло или варенье с цельной ягодой

Приготовление

  1. Растопите масло. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены. Смешайте яичную массу с маслом. В другой миске соедините творог с «Филадельфией», перемешайте до однородности. Добавьте к жидкой смеси и немного взбейте.
  2. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте соду, быстро перемешайте. В формочки выложите по ложке теста, в центр — повидло, затем ещё тесто. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут.

Ранее мы готовили советские творожные кексы! Такие нежные вы нигде не пробовали.

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десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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