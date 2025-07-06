Получаются даже у новичков! Кексы на творожном сыре с повидлом — вкуснятина

Получаются даже у новичков! Кексы на творожном сыре с повидлом — вкуснятина

Получаются даже у новичков! Кексы на творожном сыре или «Филадельфии» с повидлом — вкуснятина. Эти кексы — не просто сладкая выпечка, а настоящая игра текстур и вкусов. Благодаря такому сыру они получаются необычайно мягкими, влажными и с выраженным сливочным послевкусием. А повидло внутри — приятная неожиданность, которая делает каждый кусочек особенным.

Ингредиенты

Творог — 100 г

Сыр «Филадельфия» или любой творожный сыр — 120 г

Сахар — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 100 г

Мука — 0,5 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л. (погасить уксусом)

Повидло или варенье с цельной ягодой

Приготовление

Растопите масло. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены. Смешайте яичную массу с маслом. В другой миске соедините творог с «Филадельфией», перемешайте до однородности. Добавьте к жидкой смеси и немного взбейте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте соду, быстро перемешайте. В формочки выложите по ложке теста, в центр — повидло, затем ещё тесто. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут.

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