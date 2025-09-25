Голубцы в томате! Просто полить соусом — и в духовку! Обалденный ужин без хлопот и танцев с бубном

Голубцы в томате! Просто полить соусом — и в духовку! Обалденный ужин без хлопот и танцев с бубном

Устали от долгой готовки на плите? Попробуйте приготовить классические голубцы в духовке — это намного проще и удобнее! Сочные капустные листья с ароматной начинкой, пропитанные томатным соусом, станут настоящим украшением вашего стола. Этот рецепт покорит вас своей простотой и восхитительным результатом. Запечённые голубцы получаются нежными и сочными, а весь процесс приготовления занимает минимум времени.

Возьмите 1 большой кочан капусты, 500 г фарша, 1 стакан риса, 2 луковицы, 2 моркови, 3–4 помидора или 200 мл томатного соуса, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, растительное масло.

Капусту опустите в кипящую воду на 3–4 минуты, чтобы листья стали мягкими. Отделите их от кочана. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь измельчите, обжарьте. Смешайте с фаршем, рисом, солью и перцем.

На каждый капустный лист выложите начинку, сверните конвертиком. Выложите голубцы в форму.

Для соуса измельчите помидоры или используйте готовый соус, добавьте чеснок, соль, перец. Залейте голубцы. Запекайте при 180 °C около 40–45 минут. За 10 минут до готовности можно посыпать тёртым сыром. Подавайте горячими, полив соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.