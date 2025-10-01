Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Половину съедают сразу, остальное — через час! Этот манник с яблоками пеку каждые выходные! Не шарлотка, а вкуснее

Этот манник я пеку уже много лет, и с яблоками он получается особенно нежным и ароматным. Простая выпечка из детства превращается в настоящий десерт, когда добавляешь сочные яблочные дольки с корицей. Он всегда получается пышным, влажным и никогда не подводит. Такой пирог я смело готовлю и к приходу гостей, и на обычный семейный ужин. Аромат, который наполняет кухню во время выпечки, — это отдельное удовольствие!

Нам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 ч. л. соды, 2–3 яблока, корица, сливочное масло для формы. Манку заливаем кефиром и оставляем на 30 минут.

Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем тонкими дольками. В набухшую манку добавляем яйца и сахар, перемешиваем. Всыпаем муку с содой, замешиваем тесто как на оладьи.

Форму смазываем маслом. Выливаем половину теста, сверху выкладываем яблочные дольки, посыпаем корицей. Заливаем оставшимся тестом. Выпекаем при 180 °C 35–40 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Даем остыть в форме. Подаем к чаю!

