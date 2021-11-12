Показания мертвеца: за что попал в розыск создатель Gulagu.net

На фоне разоблачений насилия в местах лишения свободы, которые публикует проект Gulagu.net, МВД объявило в розыск основателя данной инициативы Владимира Осечкина, который с 2015 года проживает во Франции. Летом 2020 года на Осечкина завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве со страхованием заключённых от несчастных случаев и гибели. В деле также фигурировал 65-летний сотрудник одной из страховых компаний Михаил Шнейдерман. По некоторым данным, он погиб при странных обстоятельствах в конце 2019 года после допроса, но не исключено, что информация о смерти могла быть «залегендирована». Сам правозащитник считает, что объявление его в розыск — месть за вскрытие злоупотреблений в российских тюрьмах.

мвд.рф

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Данные о Владимире Осечкине появились в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД. В соответствующей карточке указано, что он «переобъявлен» в розыск «по статье УК». Какой конкретно — не указано. В комментарии NEWS.ru Владимир Осечкин назвал происходящее «репрессиями спецслужб».

Я и Gulagu.net стали основными ньюсмейкерами и разоблачителями пыточных конвейеров в Саратовской, Иркутской, Брянской областях, Красноярском крае и многих других регионах. За последние пять-шесть лет у нас наработалась очень большая база источников, информаторов, осведомителей. Мы практически в режиме онлайн наблюдаем, что происходит во многих российских тюрьмах. Очевидно, что они боятся ответственности и международного трибунала, поэтому стараются сделать всё возможное, чтобы дискредитировать нас в глазах общества, подорвать к нам доверие. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

В июле 2020 года Головинский суд Москвы заочно арестовал Владимира Осечкина по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С тех пор он находился в розыске, однако в базе данных Интерпола отсутствует, поскольку в 2016 году получил политическое убежище во Франции. Как писал NEWS.ru, по версии следствия правозащитник якобы обманывал осуждённых, предлагая им страховки от несчастных случаев в местах заключения от компании «Балт-страхование». По версии следствия, с февраля 2015 по октябрь 2019 года правозащитник похитил более 1,5 млн рублей почти у 20 родственников заключённых.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении NEWS.ru, следует, что другим фигурантом стал сотрудник одной из страховых компаний Михаил Шнейдерман.

Как писал NEWS.ru, 27 декабря 2019 года на работу к 65-летнему страховщику в Южнопортовом районе Москвы прибыли сотрудники МВД и ФСБ, которые увезли его на допрос. По словам очевидцев, силовики явились к Шнейдерману в сопровождении представителей телеканалов НТВ и РЕН ТВ. Позднее они выдали в эфир материалы о якобы «крупном мошенничестве», к которому причастны правозащитники.

Через два дня после допроса, в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года, Шнейдермана, как сообщалось, нашли мёртвым во дворе собственного дома, а на его теле были следы избиения. Об этом основатель впоследствии сообщил в открытом письме генпрокурору, а также главам СК, ФСБ, ФСИН и Главного управления собственной безопасности МВД.

Теперь Владимир Осечкин не исключает, что «Шнейдермана залегендировали как погибшего, а на самом деле он жив и даёт нужные оперативникам показания против нас в обмен на иммунитет». Правозащитник утверждает, что обладает соответствующей информацией, добавляя, что «никто нигде не нашёл могилы Шнейдермана, ни в один морг его тело не поступало».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также Осечкин обнародовал копии материалов одного из дел против него, где более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления (ГОУ) ФСИН Антоном Ефаркиным. Последний некогда возглавлял оперативное управление ГУ ФСИН по Красноярскому краю и был одним из объектов расследований Gulagu.net. Потом, как напоминает Владимир Осечкин, его отправили на повышение в центральный аппарат службы, а недавно «откомандировали» на пост врио начальника тюремного ведомства в Саратовской области. Это случилось после того, как благодаря информатору Gulagu.net Сергею Савельеву были обнародованы видеосвидетельства массовых изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ОТБ-1. После скандала с поста уволен глава территориального управления ФСИН Алексей Федотов, а также ещё 18 сотрудников.

В липовых материалах указано, что я якобы что-то там похитил в марте 2016 года в Москве и органы ФСИН/ФСБ/МВД решили об этом возбудиться в конце октября 2019 года ровно через неделю после моего выступления в Европарламенте с разоблачением рабского труда и систематических пыток в учреждениях ФСИН. Я ответственно заявляю, что я никогда и ни у кого ничего не похищал и в рамках деятельности Gulagu.net действовал в рамках правового поля, разоблачая коррупцию и пытки, — подчеркнул Осечкин.

В ожидании новых разоблачений

До 2015 года Владимир Осечкин возглавлял действующую при Госдуме рабочую группу по защите прав граждан, находящихся в местах принудительного лишения свободы. Однако 13 сентября 2015 года ему пришлось эмигрировать из России после обвинения в мошенничестве. Утром 9 сентября 2015 года к нему домой приехали оперативники ФСБ, ФСИН и МВД в сопровождении вооружённых спецназовцев в масках. Тогда же силовики провели обыски и у Дениса Солдатова, которого СМИ называли одним из руководителей проекта Gulagu.net. Во время этих действий, как указывает Осечкин, присутствовали сотрудники телеканалов РЕН ТВ и НТВ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным СК, в 2013 году Денис Солдатов получил от дочери одного из заключённых, на которого её якобы вывел Осечкин, 1 млн рублей, которые потом были похищены . В правозащитной организации назвали эти сведения ложью, которую, как заявил ранее NEWS.ru Осечкин, в октябре 2016 года опровергли в правоохранительных органах. Он считает, что тогда его оболгали и «подвергли унижениям», а теперь после новых разоблачений пыток в ОТБ-1 силовики «хотят опять попытаться запугать и дискредитировать» всю его команду. Правозащитник добавил, что на следующей неделе Gulagu.net представит вторую часть «Списка Савельева» и раскроет новые подробности истязаний, изнасилований и убийств заключённых.

Ранее стало известно, что прокуратура Саратовской области прекратила уголовное дело против Сергея Савельева, который передал Gulagu.net видео с пытками в ОТБ-1. Ранее МВД объявило информатора правозащитников в розыск, после чего суд заочно арестовал его. Савельеву вменяли «неправомерный доступ к информации», который он имел, пока отбывал наказание.