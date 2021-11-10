Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключённых

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале проекта, показаны шесть таких случаев.

Правозащитники сообщили , что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Видео с фактами изнасилований передавали руководству ОТБ-1, после чего оперативники ФСИН и ФСБ вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов, либо унижали их, разглашая факт изнасилования и понижая человека до самого низкого статуса в тюремной среде.

Очевидно, что в службах ФСИН и ФСБ на протяжении длительного периода более 10 лет действовало организованное преступное сообщество, которое парализовало нормальную деятельность УИС и превратило ряд учреждений ФСИН в пыточные. <...> Это самое массовое преступление, к которому причастны высокопоставленные сотрудники ФСИН и ФСБ, — отмечается в комментарии авторов ролика.

Ранее стало известно, что программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.