Рассекретившего пытки в больнице ФСИН программиста заочно арестовали

Программиста Сергея Савельева, обнародовавшего кадры с пытками заключённых в больнице ФСИН, заочно арестовали. Такое решение вынес районный суд Саратова. Об этом пишет РИА Новости.

Постановление было вынесено 18 октября. В региональном главке МВД уточнили, что мужчину объявят в международный розыск. Ему вменяют неправомерный доступ к информации, совершённый в то время, пока он отбывал наказание в колонии.

Савельев передал Gulagu.net видеоархив объёмом 40 гигабайт, в котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Ранее программист заявил, что «замять» дело уже не удастся, и высказал сожаление в связи с тем, что российские правоохранители «тратят время», вместо того чтобы реформировать уголовно-исполнительную систему.

Он уже покинул территорию РФ и запросил политическое убежище во Франции. Эту страну программист назвал «ведущим государством на планете».