В колонии особого режима под Саратовом убили заключённого

Убийство заключённого произошло в колонии особого режима (ИК № 7 ФСИН) Красноармейского района Саратовской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова, передаёт «Интерфакс». По её словам, причиной произошедшего стала бытовая ссора во время работ.

По моей информации, убийство произошло сегодня утром, когда заключённые вышли на работу на свиноферму. Там на бытовой почве возник скандал, в итоге один человек был убит, — сказала Сухова.

Она добавила, что в исправительном учреждении работают следователи, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно об увольнении 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Ситуация с пытками в исправительных учреждениях Саратовской области получила огласку после того, как программист Сергей Савельев, отбывавший срок в регионе и обслуживавший камеры и видеорегистраторы областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Видео опубликовал проект Gulagu.net.