18 сотрудников саратовского ФСИН уволены после появления видео с пытками

18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. Об этом в эфире телеканала «ГТРК-Саратов» сообщил исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин. Он добавил, что 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, — сказал Ефаркин.

Ефаркин стал врио начальника УФСИН по Саратовской области после отставки предыдущего его главы Алексея Федотова. Он подал рапорт сразу после обнародования видео с пытками.

В Gulagu.net напомнили , что Ефаркин ранее возглавлял оперативное управление ГУ ФСИН Красноярского края и был заместителем начальника ГОУ ФСИН. По мнению правозащитников, он мог иметь отношение к так называемым «пресс-хатам» в колониях Красноярского края.

Накануне Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

Программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.