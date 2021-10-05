Глава саратовской ФСИН подал в отставку после скандала с пытками

Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне появившейся информации о систематических пытках заключённых в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернётся, — сказал собеседник агентства.

Официальные органы пока не подтвердили данную информацию.

Об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По данным правозащитников, все противоправные действия специально снимались для использования видео в качестве компромата. Якобы таким образом оперативники ФСБ и ФСИН принуждали заключённых выполнять поручения «кураторов». По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров, а также для вымогательства денег, «смотрящих» или по заказу «с воли».

Ролики попали в организацию от программиста и бывшего заключённого ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

Во ФСИН сообщили о выездной проверке саратовской тюремной больницы после публикации.