ФСИН проверит информацию об изнасилованиях заключённых в Саратове

ФСИН проводит проверку в саратовской тюремной больнице после публикации о пытках и изнасилованиях заключённых. В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили, что в регион направили группу сотрудников центрального аппарата для проверки этих фактов.

Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Петровичем Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, — сообщили в ведомстве.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове Владимир Оcечкин, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

По словам Оcечкина, на кадрах запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие. По его словам, это носило систeмный характер.

NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых и их родственников на пытки и злоупотребления в ОТБ-1 и других учреждениях УФСИН по Саратовской области.