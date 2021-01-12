«Пытки продолжались на протяжении четырёх лет»

В Саратовской области несколько заключённых-подследственных, а также их родственники, рассказали об издевательствах и вымогательстве в учреждениях регионального УФСИН, в том числе с требованиями о подписании явок с повинной. При этом многие из тех, кто находится за решёткой, боятся сообщать о нарушениях своих прав, опасаясь за свою жизнь и здоровье. О злоупотреблениях они, как правило, осмеливаются рассказывать уже после освобождения. По некоторым эпизодам прокуратура начала проверку, а по одному из них СК завёл уголовное дело. Об этом — в материале NEWS.ru.

В двух конвертах

Как сообщил NEWS.ru основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, в учреждениях саратовского управления ФСИН «действует организованная, сплочённая группа» недобросовестных сотрудников и их «агентов-активистов». Последние по заданию оперативников тюремного ведомства «избивают осуждённых, раздевают догола, привязывают их к нарам и кроватям, насилуют и жестоко избивают».

По его словам, участники этой группы «активистов» прямо говорят жертвам пыток о том, что они работают на отдел «М» УФСБ по Саратовской области и у них есть некий «куратор», который их прикроет, «решит любые вопросы» и «замнёт дела». Применяя пытки и угрозы изнасилования в извращённой форме, «активисты» выбивают из сокамерников показания и пресекают утечки информации о творящемся в застенках.

В распоряжении NEWS.ru оказалось обращение бывшего заключённого Петросяна, а также видеосъёмка, на которой его родственники платят «взятку» через почтовый ящик учреждения. По словам мужчины, в июле 2020 года в СИЗО-1 Саратова у него случился приступ заболевания почек, после которого его на скорой помощи отвезли в тюремную больницу, известную как ОТБ-1. Он рассказал, что в 04:00 его привезли в отделение хирургии и положили на носилках в коридоре до прихода врачей.

Где-то к 09:00 уже пришли врачи, систему начали капать мне и пришли «активисты» <...>. С ними пришёл начальник ОБ (отдела безопасности. — NEWS.ru) Мальцев с ОТБ-1. На следующий день они назначают мне УЗИ, кладут на носилки и ведут в какое-то помещение <...>, и [активисты] показывают, как насилуют людей на видео, все с телефонами они там, — рассказал Петросян.

Потом мужчину начали бить и, с его слов, дали ему пять дней на то, чтобы собрать 300 тысяч рублей якобы для упомянутого сотрудника по фамилии Мальцев. В противном случае заключённого обещали изнасиловать, снять это на видео, опубликовать в Сети и отправить в «низшую касту» «опущенных». Петросяну дали телефон и заставили по громкой связи говорить с родственниками в присутствии сотрудников учреждения и «активистов».

По словам мужчины, «начальник ОБ» пояснил, что требуемые 300 тысяч надо передать в двух конвертах с написанной на них фамилией осуждённого через «почтовый ящик для сотрудников администрации». Родственники заключённого так и сделали, записав это на видео. Когда они звонили в ОТБ-1, чтобы узнать о состоянии арестанта, сотрудники учреждения сообщили им, что Петросян перенёс операцию. Это, по мнению мужчины, было сделано для того, чтобы близкие не видели на его теле синяков после избиений и чтобы он не мог сказать о том, что с ним произошло.

Также Петросян рассказал, что Мальцев якобы пообещал «поломать» его, если родственники расскажут кому-то про взятку, и что заключённого найдут, даже если его переведут в колонию. В таком случае его обещали вернуть в ОТБ-1, например, с помощью сфальсифицированных медицинских заключений и связей в силовых ведомствах.

Грозили сексуальной расправой

Похожую историю о своих злоключениях в том же учреждении недавно рассказал бывший заключённый из Калмыкии Владимир Болдырев, который отбывал семимесячный срок в Саратовской области. В ОТБ-1 его отправили, так как он ранее болел туберкулёзом лёгких.

Владимир Болдырев gulagu.net

15 июля 2020 года меня и других 22 осуждённых привезли в ОТБ-1. После того как произвели обыск и переодели в робу, меня и ещё пять человек повели в баню, где сотрудники администрации ушли и оставили нас с осуждёнными-«активистами». «Активисты» начали нас заставлять писать объяснительную, что у нас нет претензий к сотрудникам учреждения и медперсоналу, а также что на нас не оказывали никакого физического и морального давления со стороны администрации и осуждённых ОТБ-1. Тех, кто отказывался писать объяснительные, тут же избивали и грозили сексуальной расправой, — говорится в заявлении Болдырева, которое он после освобождения направил Владимиру Осечкину.

Через некоторое время заключённого завели в одну из палат туберкулёзно-лечебного отделения, где, как оказалось, нет видеокамер, кровати, стулья забетонированы в пол, а матрасы обтянуты клеёнкой. Там несколько арестантов, которые, по словам Болдырева, носили робу с чужими именами на бирках, избили его до потери сознания. Когда же автор обращения очнулся, он был привязан к койке.

Периодически к нему приходил один из истязателей и бил палкой по ногам и пяткам, другие обливали его холодной водой. При этом Болдырев утверждает, что сотрудник администрации видел его избитым и привязанным, но «не предпринял никаких действий».

Я утверждаю, что весь кошмар и ужас, происходящий в ОТБ-1, полностью поддерживается администрацией данного учреждения, — отмечает бывший заключённый.

Также он утверждает, что некоторые «активисты» стали угрожать ему изнасилованием в случае отказа заплатить 50 тысяч рублей. Болдырев говорит, что в его истязаниях принимали участие осуждённые Радик Гемадеев, Виктор Шиянов, Пётр Зоткин, Сергей Липкевич, Виталий Янин и человек по имени Павел из Краснодарского края. Как сообщил NEWS.ru Владимир Осечкин, Гемадеев до своей отсидки работал в полиции, он освободился из ОТБ-1 20 декабря 2020 года.

Радик Гемадеев Фото предоставлено Владимиром Осечкиным

Испугавшись угроз, Болдырев согласился «откупиться». Один из «активистов», к которому его препроводил сотрудник ОТБ-1, дал заключённому номер банковского счёта и мобильный телефон для связи с супругой. Она, в свою очередь, перевела 3 августа 2020 года деньги, а затем связалась с правозащитниками и предала огласке ситуацию, творящуюся в местах лишения свободы Саратовской области.

Через два дня после перевода денег и публикации [информации об этом] ко мне пришёл «актив». [Они] заставили меня написать объяснительную на имя замначальника ОТБ-1 по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, что я якобы данные деньги проиграл в карты, и сказали, что придёт следователь из прокуратуры, чтобы я ему сказал то же самое, что и написал в объяснительной, при этом в случае моего отказа мне угрожали сексуальной расправой, — рассказывал Болдырев.

Когда к нему приехал следователь и показал копию заявления Осечкина на имя главы ФСИН Александра Калашникова, о пытках и вымогательстве заключённый «сказать ему не мог, так как боялся за свою жизнь и воспринимал угрозы изнасилования как реальные». По словам Болдырева, ему якобы не давали встретиться с адвокатом, а перед встречей с представителем правоохранительных органов заставили написать заявление о том, что он просит оставить себя отбывать остаток срока в ОТБ-1, где он досиживал в «здоровом отряде» в должности подсобного рабочего.

Незадолго перед освобождением Болдырева «активист» Гемадеев якобы пообещал ему вернуть деньги, чтобы на них и на администрацию ОТБ-1 не было жалоб. Так, по словам жителя Калмыкии, и произошло: в день его освобождения 9 октября 2020 года на карту его супруги неизвестные зачислили 50 тысяч рублей.

Продают квартиры для родных за решёткой

Когда правозащитники и местные СМИ стали сообщать о происходящем в ОТБ-1, прокуратура Саратовской области организовала «проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся в учреждении». О её результатах пока неизвестно.

Это учреждение не в первый раз фигурирует в хрониках происшествий. В октябре 2018 года в ОТБ-1 погиб заключённый Иван Хуторной, который судом был освобождён от отбывания наказания. После этого Саратовская область попала в число регионов, где ситуация с тюрьмами и колониями вызвала наибольшие опасения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Недавно Болдырев предоставил Осечкину заявления других заключённых, которые ранее столкнулись с пытками в ОТБ-1 и в других учреждениях регионального УФСИН. По словам правозащитника, к нему поступили обращения от более чем 10 узников и их родственников о вымогательствах в ИК-2 и ОТБ-1.

NEWS.ru удалось связаться с жительницей Саратовской области Ольгой Шварц — её сын Андрей в 2018 году был этапирован для отбытия срока в ИК-2 в Энгельсе. По словам женщины, когда он прибыл в колонию, ему сказали, что он должен заплатить «активистам» 50 тысяч.

Я как-то с одной мамой разговаривала, у которой сын тоже сидел в ИК-2, — она сказала, что продала квартиру, чтобы платить такие деньги туда, — рассказывает Шварц.

Когда родственники приехали к Андрею Шварцу на длительное свидание в колонию, они заметили, что у него отколот зуб и появились шрамы. Молодой человек признался им, что до 10 августа 2018 года нужно заплатить 10 тысяч рублей, «иначе будет беда — или убьют или изнасилуют». То есть 50 тысяч родственники заключённого стали класть частями на разные счета. Ольга Шварц подсчитала, что всего она заплатила «взятки» за сына на сумму, превышающую назначенный объём.

Ольга Шварц Фото предоставлено Владимиром Осечкиным

В июне 2019 года Андрея Шварца перевели в ОТБ-1, где вымогательства продолжились. По словам матери заключённого, там он должен был заплатить 30 тысяч рублей «активистам», чтобы «спокойно пролечиться». Когда мужчина отказывался платить, мотивируя это тем, что за него уже дали деньги в ИК-2, его отводили в помещение, по описаниям похожее на то, про которое говорил Болдырев, — с кроватью, забетонированной в пол, и матрасом, обтянутым полиэтиленом.

Его раздевали догола, привязывали к этой кровати, били до бессознательного состояния, и по двое-трое суток он так лежал. Обливали из шланга холодной водой, потому что он несколько дней был привязан и в туалет под себя ходил, — объясняет Ольга Шварц.

Платить «взятки» в ОТБ-1 родные Андрея отказались, обратившись в местные СМИ и к правозащитникам, после чего молодого человека «оставили там в покое».

Мать заключённого обращалась в УФСИН по Саратовской области, однако оттуда приходили отписки. В распоряжении NEWS.ru имеется ответ врио начальника регионального тюремного ведомства Алексея Федотова, который писал, что «нарушений законности со стороны сотрудников ОТБ-1, а также осуждённых, отбывающих наказание в данном учреждении, не установлено».

Когда же в сентябре 2019 года Андрея Шварца вернули в ИК-2, его родители опасались продолжения экзекуций на старом месте и написали ещё одно обращение. В декабре 2020-го Ольга получила ответ от одного из руководителей Главного оперативного управления ФСИН Степана Кононенко. Из этого документа следовало, что «в настоящее время личная безопасность осужденного Шварца А. Н. обеспечивается в соответствии в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации».

В июне 2020 года СК завёл уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК — по факту вымогательства в ИК-2. В сентябре потерпевшей по нему признали Ольгу Шварц, однако, по её словам, следствие до сих пор не установило подозреваемых или обвиняемых. В конце 2020-го Андрея Шварца перевели из ИК-2 благодаря усилиям региональной прокуратуры.

Фото предоставлено Владимиром Осечкиным

Сына 29 декабря по моей просьбе в целях безопасности перевели в СИЗО-1 Саратова. Он мне позвонил, сказал, что его никто не трогает, сидит вдвоём с сокамерником. То есть прокуратура по надзору его обезопасила. Он там сможет находиться до того момента, пока будут все эти разбирательства [по делу о вымогательстве], — рассказала Шварц.

Доходило до суицида

Как удалось выяснить NEWS.ru, про пытки в местах лишения свободы в Саратовской области недавно рассказал уроженец Ингушетии Хасан Евлоев, который с апреля 2014 года содержался в ИК-13 общего режима в Энгельсе. Как следует из протокола его допроса от 27 ноября 2020-го (копия имеется в распоряжении редакции), через несколько дней после этапирования в колонию один из «активистов» по фамилии Мешалкин якобы предложил ему заплатить 1,5 млн рублей на строительство мечети в учреждении.

Потом он стал требовать перевести данную сумму на банковский счёт некоего частного лица, но уже не на строительные материалы для культового сооружения. Когда Евлоев отказался, его отвели к начальнику оперативного отдела колонии, который пригрозил в случае отказа от перевода отправить его к представителям «низшей касты» заключённых.

По заверению Евлоева, он вновь отказался платить, после чего ему надели на голову пакет, брызнув внутрь из газового баллончика, повалили на пол и стали бить палками по пяткам.

Пытки продолжались на протяжении четырёх лет. Неоднократно меня вывозили в психиатрическое учреждение и обкалывали сильнодействующими препаратами. При этом медицинская помощь мне не оказывалась, побои не снимались, наоборот, избивали и заставляли говорить, что не было никаких пыток, — сказано в показаниях Хасана Евлоева.

Он утверждает, что всех, кто писал жалобы о вымогательствах в колонии, якобы «насиловали и убивали». Ещё мужчина сообщил, что «активисты», в том числе человек по фамилии Шиянов (является ли он тем же Шияновым, о котором говорилось в истории с ОТБ-1, неизвестно), пытали его и заставили признаться в совершении преступлений, к которым он не имел отношения. Евлоев даже пытался покончить с собой. Как следует из его показаний, пойти на данный шаг уроженца Ингушетии заставило совершённое на его глазах изнасилование осуждённого Евгения Короткова и угрозы, что так же поступят и с ним.

NEWS.ru направил официальный запрос в УФСИН по Саратовской области с просьбой прокомментировать истории с пытками и вымогательствами, а также сообщить, проводились ли внутриведомственные проверки и привлекались ли к ответственности лица, причастные к злоупотреблениям и нарушению прав заключённых. Однако там не смогли оперативно предоставить комментарий.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.