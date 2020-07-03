Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Его также объявили в розыск, говорится на сайте Мосгорсуда. Подробности дела не раскрываются.

По данным Baza, мужчину обвиняют в продаже страховых полисов от компании «Балт Страхование». Они должны были обеспечивать безопасное пребывание в заключении. Следствие считает, что он заработал таким образом больше полутора миллионов рублей. Mash сообщает о 19 потерпевших.

Сам Осечкин рассказал в Facebook, что случайно узнал о деле, так как с ним никто и не пытался связаться. Целью расследования он считает уничтожение проекта Gulagu.net.

Это решение не имеет ничего общего с законом и моралью. Факт коррупции и отсутствия в России независимого суда, — подчеркнул он.

Правозащитник уехал из России в 2015 году и сейчас живёт во Франции. Он покинул страну из-за обысков у активиста Gulagu.net Дениса Солдатова, которого также обвиняли в мошенничестве. Тогда следствие считало, что представители организации пообещали помочь находящемуся под следствием мужчине за миллион рублей.

Ранее Осечкин сообщал NEWS.ru, что прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО-1 Ульяновска, заключённые которого протестовали против пыток. Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная статья за превышение полномочий.