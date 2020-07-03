Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.
Его также объявили в розыск,
По
Сам Осечкин
Это решение не имеет ничего общего с законом и моралью. Факт коррупции и отсутствия в России независимого суда, — подчеркнул он.
Правозащитник уехал из России в 2015 году и сейчас живёт во Франции. Он покинул страну из-за обысков у активиста Gulagu.net Дениса Солдатова, которого также обвиняли в мошенничестве. Тогда следствие считало, что представители организации пообещали помочь находящемуся под следствием мужчине за миллион рублей.
Ранее Осечкин сообщал NEWS.ru, что прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО-1 Ульяновска, заключённые которого протестовали против пыток. Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная статья за превышение полномочий.
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