МВД объявило в розыск программиста, опубликовавшего архив с пытками во ФСИН

МВД России объявило в розыск бывшего заключённого программиста Сергея Савельева. Именно он передал Gulagu.net архив видео с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Сообщается, что он разыскивается по уголовному делу, сообщает ТАСС.

Дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области, сообщает издание. Детали основания для розыска Сергея Савельева не раскрываются. Говорится лишь, что бывший заключённый является сейчас подозреваемым по какому-то уголовному делу.

Сам Савельев в настоящий момент находится во Франции, где он ранее попросил политического убежища. Туда он прибыл в ночь на 16 октября. Как рассказал руководитель комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин, программист смог покинуть РФ несмотря на то, что ему приходилось уходить от преследования в течение нескольких недель.

Напомним, Савельев передал Gulagu.net видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Вместе с тем следует дождаться результатов проверок, начатых по их фактам.

Ранее сообщалось о драке осуждённых в саратовской колонии. По некоторым данным, там избили активистов, сотрудничавших с администрацией колонии. В отношении восьми заключённых возбудили уголовные дела, говорится на сайте СК РФ по Саратовской области.