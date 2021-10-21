В саратовской колонии произошла драка между заключёнными

Следственный комитет РФ расследует дело о драке между заключёнными в Саратовской области. По данным Znak.com, осуждённые избили активистов, сотрудничавших с администрацией колонии. В отношении восьми заключённых возбудили уголовные дела, говорится на сайте СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, 20 октября 2021 года в утреннее время в ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осуждённых, находясь в помещении общежития одного из отрядов ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области применили насилие в отношении девяти осуждённых, отбывающих наказание в данной колонии, нанося им множественные удары кулаками, ногами, предметами по различным частям тела с целью воспрепятствования исправлению осуждённых и из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, — говорится в сообщении СК РФ по региону.

В результате в отношении двоих осуждённых возбуждены уголовные дела по фактам применения неопасного насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения, а в отношении восьми осуждённых — по факту опасного насилия, совершённого в отношении других заключённых.

В телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net говорится , что заключенным в ИК № 13 «надоело терпеть истязания и издевательства, и они избили капо-активистов».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.