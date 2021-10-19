Песков прокомментировал информацию о пытках в российских колониях

Президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Вместе с тем следует дождаться результатов проверок, начатых по их фактам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Нужно дождаться результатов этих проверок, — сказал Песков.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.