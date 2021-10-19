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Песков прокомментировал информацию о пытках в российских колониях

13:26, 19 октября 2021
Песков прокомментировал информацию о пытках в российских колониях Фото: kresty.ru
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Президент России Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Вместе с тем следует дождаться результатов проверок, начатых по их фактам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Нужно дождаться результатов этих проверок, — сказал Песков.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.

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