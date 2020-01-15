Несколько дней назад основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что силовики опросили десятки заключённых, чтобы получить о нём дискредитирующую информацию.Также, по его словам, «компромат» искали на начальника отдела, занимающегося несчастными случаями, страховой компании «ТИТ» 65-летнего Михаила Шнейдермана. Последний скончался после того, как побывал на допросе. NEWS.ru разобрался в деталях этой истории.

«Сыворотка пыток»

В распоряжении NEWS.ru имеется обращение Владимира Осечкина Генпрокурору Юрию Чайке, главам Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину, Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову и Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) Александру Макарову.

На протяжении октября, ноября, декабря 2019 года на горячую линию Gulagu.net поступило более 40 сообщений от заключённых и их родственников, которые сообщали о том, что оперативные сотрудники ФСИН и ФСБ приезжают в колонии, опрашивают заключённых по анкете (20 наводящих вопросов) с целью криминализации страхования жизни и здоровья заключённых и получения от застрахованных заключённых неких жалоб и претензий, заявлений о якобы противоправных действиях координаторов Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, — указано в документе.

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Работники ФСИН и ФСБ, как указано в обращении, требовали данные, дискредитирующие проект Gulagu.net и его создателя, а также Михаила Шнейдермана, которого в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года нашли мёртвым во дворе собственного дома. На его теле были обнаружены следы избиения и травмы, которые могли стать причиной смерти. Примечательно, что произошло это после того, как 27 декабря на работу к страховщику, в офис в Южнопортовом районе Москвы прибыли сотрудники МВД и ФСБ.

В документе сказано, что силовики не дали Шнейдерману возможности пригласить адвоката, отобрали у него мобильный телефон и увезли на допрос.

Источник из правоохранительных органах сообщил, что в офисе страховой компании, в машине оперативников и в кабинете у следователя на Михаила Владимировича оказывали психологическое воздействие, кричали, угрожали применением насилия и пыток, оскорбляли, не давали возможности сообщить родным и близким о задержании, — указано в обращении.

Судя по информации, изложенной в документе, пока от Шнейдермана требовали подписать заранее подготовленные протоколы и «в обмен обещали отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении», у мужчины стало плохо с сердцем. Затем оперативники якобы дали ему «выпить некое вещество, после чего тот на время потерял ориентацию и понимание происходящего». В итоге Шнейдерман «был вынужден согласиться и без участия приглашённого семьёй адвоката, толком не читая, подписать протоколы опросов, явку и протоколы допроса».

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Основатель Gulagu.net полагает, что к произошедшему могут быть причастны некие высокопоставленные должностные лица. Он считает, что на данном этапе «поставлена задача любыми путями сфальсифицировать основания» для привлечения его к уголовной ответственности и последующей экстрадиции в Россию из Франции.

Версия следствия

Примечательно, что, когда 27 декабря силовики пришли в офис страховой компании, их сопровождали представители телеканалов НТВ И РЕН ТВ, которые позднее выдали в эфир материалы съёмок, а также данные о якобы «крупном мошенничестве».

По версии следствия, Владимир Осечкин и Михаил Шнейдерман якобы запугивали родственников осуждённых, поскольку «без полиса заключённый не сможет рассчитывать на лояльное к себе отношение со стороны надзирателей», и «утверждали, что при причинении узникам вреда здоровью и жизни полагаются выплаты».

Правоохранители полагают, что правозащитники уверяли о необходимости страхования заключённых, которое может спасти от насилия в колонии. Также силовики уверены, что запугивание осуществлялось различными способами, страховщики вводили в заблуждение и давали заведомо ложную информацию, сообщает РЕН ТВ. Помимо этого следствие пытается доказать, что некоей потерпевшей якобы пообещали за вознаграждение в 200 тысяч рублей освободить её сына от уголовной ответственности.

Также отмечается, что страховщик и правозащитник не могли выполнить взятые на себя обязательства. Из анализа деятельности страховых компаний, которые помогали заключённым, следует, что представители данных организаций не могли проводить расследования на территориях колоний и тюрем. По версии следствия, оригиналы подписанных договоров клиентам не выдавались. Экспертиза проводилась Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), который заключил, что компании занимались мошенничеством.

На камеру покойный Владимир Шнейдерман сообщал, что речь идёт об обычной схеме страхования от инвалидности и смерти. Также он говорил, что Владимир Осечкин не имеет к этой процедуре никакого отношения, добавив, что страховой полис — это «своеобразный щит, защищающий своего владельца».

В свою очередь НТВ сообщает , что силовики устроили обыски у администратора портала Gulagu.net Антона Фёдорова, который проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Он размещал на сайте объявления о страховании «с признаками мошенничества». Из сообщения следует, что стоимость страховки доходила до 150 тысяч рублей, а всего их было заключено свыше 400 тысяч. Сам Фёдоров утверждает, что о каких-либо нарушениях закона в проекте ему неизвестно.

Убийство или суицид?

По информации NEWS.ru, у Шнейдермана были застрахованы от несчастных случаев не только рядовые заключённые, но и оказавшиеся за решёткой фигуранты громких уголовных дел. Например, похищенный в 2012 году в Киеве активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев, который провёл за решёткой в РФ четыре с половиной года по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012-го. Кроме него, в числе застрахованных лиц у Шнейдермана были более десяти воров в законе.

Владимир Осечкин в интервью NEWS.ru не исключил, что Шнейдермана могли убить «за то, что он семь лет подряд каждый день принимал звонки от беспокойных родственников заключённых, снимал телефонную трубку и обзванивал начальников колоний и СИЗО, а также рассылал страховые полисы по сотням зон и писал письма с просьбой не допускать нарушения законных прав заключённых».

Его загубили, принуждая к оговору меня и моих коллег. Я не знаю, сколько сил и времени займёт всё, но мы докажем, что спецслужбы причастны к его трагической гибели. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

По его словам, Шнейдерман был в тесном контакте с сотнями заключённых и их родственниками, которые доверяли ему. Он первым узнавал многие факты из СИЗО и колоний.

Самих застрахованных заключённых не трогали, опасаясь огласок и проверок, но били других. И застрахованные часто сообщали об этом Михаилу Владимировичу, а он — нам. И мы тут же писали наши заявления, открытые письма и жалобы. И для Михаила Владимировича, и для нас было неважно, есть у человека полис или нет. Нам было важно, чтобы перестали бить людей. Михаил Владимирович был страховым агентом, сотрудником фирмы, но в то же время он был гражданином с позицией, он активно и последовательно действовал против пыток и садистов, был одним из наших источников информации, в чём-то нашими глазами и ушами по многим учреждениям, помогал собирать информацию, и благодаря участию Михаила Владимировича были возбуждены многие уголовные дела против недобросовестных сотрудников уголовно-исполнительной системы, — заключил Осечкин.

Как стало известно NEWS.ru, по факту гибели Шнейдермана начата доследственная проверка и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. По некоторым данным, ведомства пытаются представить дело так, будто имел место суицид, а не не убийство.