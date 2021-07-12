Основателя Gulagu.net вновь объявили в розыск

МВД России вновь объявила в розыск основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. Как сообщает «Интерфакс», в базе разыскиваемых лиц указывается, что он «разыскивается по статье УК».

Также издание отмечает, что в графе особых примет уточняется , что Осечкин «переобъявлен» в розыск.

Как прокомментировал сам основатель проекта на своей странице в Facebook, «это осеннее обострение, не иначе».

Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили. Осеннее обострение, не иначе, — написал он.

Осечкин также заявил, что «никогда и ни у кого ничего не похищал и в рамках деятельности Gulagu.net действовал в рамках правового поля, разоблачая коррупцию и пытки».

Владимиру Осечкину заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Как рассказал правозащитник, о своём заочном аресте он узнал случайно. После обысков в сентябре 2015 года он уехал жить во Францию, тогда, по его словам, уголовного дела в отношении него возбуждено ещё не было.

Ранее Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы.