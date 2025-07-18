МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате

Полиция Уфы начала проверку по фактам жестокого обращения с пожилыми людьми в одном из частных пансионатов Калининского района, сообщили в МВД. Поводом стала появившаяся в соцсетях информация о том, что постояльцев избивают, морят голодом и связывают. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Александром Воронежским дано указание о проведении проверки, — уточнили в ведомстве.

В Сети также появились кадры, на которых, предположительно, зафиксированы факты издевательств: пожилого человека замотали в одеяло и оставили кататься по полу. Кроме того, по данным СМИ, пенсионеров также не кормили и били. Связаться с руководством пансионата не удалось.

Позже прокуратура Башкирии начала проверку в пансионате. Сотрудники надзорного органа посетили учреждение и проверили условия проживания, наличие медицинской помощи, соблюдение санитарных и противопожарных норм, а также работу персонала. В результате Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Кемерово родственники 74-летнего пенсионера обвинили медиков клинической больницы в халатности. По их словам, пациента привязывали к кровати, не обеспечивали нормальный уход и питание. Из-за этого у мужчины появились пролежни и мышечная атрофия.