40 гигабайт садистского порно: правозащитники вскрывают пытки за решёткой

Независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. По данным Gulagu.net, используя видео как компромат, оперативники ФСБ и ФСИН якобы принуждали заключённых выполнять поручения «кураторов». В тюремном ведомстве заявили, что проведут служебную проверку, хотя по информации правозащитников, силовики уже восприняли случившееся как разглашение государственной тайны. В силу специфики видео, правозащитники обещали публиковать его с ограничениями, а весь архив открыть структурам ООН, Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) и правоохранительных органов России для проведения расследования. Шокирующий контент, как заявили в Gulagu.net, был записан тюремной больнице Саратова, а также учреждениях ещё нескольких региональных управлений ФСИН, откуда информация о пытках за решёткой уже просачивалась в СМИ.

Сор из казённого дома

Как рассказывает основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, правозащитники помогли выехать из России «человеку, который на протяжении последних пяти лет работал на ФСИН». Это некий иностранный гражданин, который, отбывая наказание, работал программистом в одной из российских колоний. Умея взламывать компьютерные системы, он копировал записи с видеорегистраторов, на которые снимались избиения и изнасилования заключённых, которых потом шантажировали этими унизительными свидетельствами, обещая перевести в «касту униженных». Это якобы делалось для получения явок с повинной или оговора других людей, а также, если речь шла о состоятельных сидельцах, — денежных платежей или отдачи различных активов.

Компрометирующие видеозаписи, как рассказывает Осечкин, заключённый-программист «вынужден был складировать и передавать ФСИН, а иногда и оперативникам ФСБ». Уже будучи на воле он извлек часть архива из неких внутриведомственных систем и передал правозащитникам. Но, как следует из слов основателя Gulagu.net, неизвестный арестант-хакер и ранее из-за решётки снабжал данными независимый комитет против коррупции и пыток.

Сейчас этот человек уже не находится в России, но он опасается за свою жизнь и здоровье, ему угрожает опасность, потому что он передавал нам большую часть из служебного видеоархива ФСИН, который мы публиковали [ранее]. По нашим источникам, его вычислили и в аэропорту его задерживала следственно-оперативная группа, допрашивали несколько часов, оказывали психологическое воздействие, угрожая арестом и помещением в СИЗО, если он откажется сотрудничать со спецслужбами на предмет самооговора и оговора меня. От него требовали дать показания, что вся его деятельность внутри ФСИН и сотрудничество с Gulagu.net являлась разглашением государственной тайны и шпионажем. То есть, по логике спецслужб огласка фактов нарушений прав человека и показ обществу части их видео с пыточными конвейерами якобы является преступлением, хотя подчеркну, что мы не нарушаем законы и всегда действуем исключительно в рамках правового поля. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Он добавил, что с помощью этого человека правозащитники получили «железобетонные доказательства» злоупотреблений в уголовно-исполнительной системе России. Вскоре после новости об этом Gulagu.net обнародовал три шокирующих ролика с размытыми лицами фигурирующих на них людей и прочими натуралистическими подробностями. На одном из видео, датированном 18 февраля 2020 года, мужчина засовывает швабру в задний проход заключённому, привязанному к кровати, второй неизвестный держит истязаемого, а третий закрывает ему рот. Кто-то из пытающих заставляет жертву в чём-то признаться, обещая держать его в таком положении три дня.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой ролик, судя по маркировке, был снят 10 апреля 2020 года. На нём обнажённый мужчина лежит на животе с руками, перемотанными скотчем. Автор видео встает ему ногой на спину, а затем на голову. На третьей записи, датированной 25 июня 2020 года, запечатлён привязанный к кровати заключённый с поднятыми к изголовью ногами. Его заставляют представиться, а затем насилуют.

По словам Владимира Осечкина, все три видео записаны в больнице № 1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовкой области, про которую уже неоднократно говорилось. В июне силовики заводили уголовное дело по факту изнасилования заключённого шваброй в этом учреждении, до этого СК возбуждал дела о вымогательстве денег у арестантов. В январе NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых, а также их родственников на пытки и злоупотребления ОТБ-1 и других учреждениях УФСИН по Саратовской области.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-бюро ФСИН, после публикации в октябре видеозаписи «с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины», в Саратов выехали сотрудники центрального аппарата ведомства.

Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Петровичем Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН России, — сказано в ответе ФСИН на запрос редакции.

Проверку соблюдения прав заключённых в местах лишения свободы Саратовской области также начали в Генпрокуратуре. О ситуации уже знают в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, «если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьёзного разбирательства». Однако, как заявил представитель Кремля, «сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов».

Довести до трибунала

Между тем, как заявляет Осечкин, помимо Саратовской области в распоряжении Gulagu.net появились «новые улики», говорящие о злоупотреблениях в местах лишения свободы Иркутской, Белгородской и Владимирской областях в 2018-2020 годы. Это записи с видеорегистраторов, свидетельствующие, что «оперативники ФСИН, обязанные выявлять и пресекать преступления, на самом деле поручали своей агентуре из числа завербованных осуждённых пытать, истязать и насиловать следственно-арестованных, подсудимых и осуждённых, а также снимать эти пытки и содомию на служебные видеорегистраторы».

Со временем мы предъявим общественности часть этого видеоархива, но в полном объёме мы по этическим соображениям не можем публиковать все эти видео. У нас не порно-канал и не канал, где распространяется садистская информация, мы будем выборочно что-то публиковать, чтобы не причинить дополнительную боль тем людям, которые проходили через всё это, — пообещал Осечкин.

Также он отметил, что все полученные от «агента ФСИН» материалы будут переданы в международные правозащитные организации, а через адвокатов правозащитники будут приобщать видео «к целому ряду уголовных дел, чтобы инициировать уголовное преследование в отношении тех, кто бил, пытал и насиловал заключённых, а также тех, кто давал команду это делать».

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Правозащитник добавил, что наличие «пыточного конвейера» подтверждается не только видеофайлами, но и «различными документами, показаниями, вскрытыми переписками». По его словам, Осеччкина, у Gulagu.net «есть всё, чтобы организовать очень большое масштабное независимое расследование, чтобы довести виновных в создании этой системы „до приговоров и возможно даже трибунала“».

Что касается Иркутской области, то ранее NEWS.ru подробно рассказывал о положении заключённых в этом регионе. В конце сентября заключённые ИК-2 в Ангарске объявляли голодовку против пыток. За последний месяц в учреждении погибли уже двое арестантов.

В начале года ФСИН начал проверку иркутского главка после того, как правозащитники предали огласке историю 29-летнего заключённого Кежика Ондара, которого в ноябре 2020 года изнасиловали кипятильником в одной из камер СИЗО-1 Иркутска. Также издевательствам с изнасилованием подвергался заключённый Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6. Также правозащитники выяснили, что пытки в иркутском централе с применением изощрённых методов воздействия практиковались 10 лет. Начальника учреждения Игоря Мокеева в итоге уволили.

По последним данным СК, в апреле-декабре в отношении 16 осуждённых, содержащихся в двух иркутских изоляторах по Иркутской области были изнасилованы другими арестантами.