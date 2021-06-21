Силовики начали проверку в саратовском УФСИН из-за пыток заключённых

Сотрудники СК, Генпрокуратуры и ФСИН прилетели из Москвы в Саратов с комплексной проверкой больницы № 1 (ОТБ-1) регионального управления тюремного ведомства после жалоб заключённых на издевательства и изнасилования. Об этом NEWS.ru сообщил основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

В Саратовской ОТБ-1 началась комплексная проверка, из Москвы прилетели сотрудники СК, Генпрокуратуры и ФСИН после наших публикаций, видео и заявлений о массовых унижениях и истязаниях. Возбуждено уже несколько уголовных дел по фактам жестоких пыток и изнасилований, — проинформировал правозащитник.

21 июня силовики допросили активистов-разработчиков и других заключённых. Собеседник NEWS.ru утверждает, что арестантов избивали, насиловали и вымогали у них деньги якобы по указанию сотрудников УФСИН по Саратовской области.

Правозащитник не исключает, что проверка может привести к громким отставкам в руководстве регионального тюремного главка.

Ранее в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК (Насильственные действия сексуального характера) после публикации показаний осуждённого Павла Шеремета, которого 24–25 мая изнасиловали шваброй активисты ОТБ-1.

В распоряжении NEWS.ru имеется копия постановления СК о признании потерпевшим по той же статье УК другого заключённого. По версии следствия, его изнасиловали в том же учреждении саратовского УФСИН в начале 2020 года.

NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых и их родственников на пытки и злоупотребления в ОТБ-1 и других учреждениях УФСИН по Саратовской области.