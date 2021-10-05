«Надо всё проверить»: Песков ответил на видео с изнасилованием заключённого

В Кремле знают о появлении опубликованной правозащитниками видеозаписи, на которой заключённого насилуют в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, необходимо сначала всё проверить. Если подлинность материалов подтвердится, это повод для разбирательства, передаёт РИА Новости.

В Кремле читали материалы об этой видеозаписи. Сейчас ФСИН «разбирается с этим», отметил Песков.

Сначала надо всё проверить. <...> В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьёзного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов, — подчеркнул Песков.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие. По словам Оcечкина, ролик снят 25 июня 2020 года. Он рассказал, что в учреждениях ФСИН работают «зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний». Он рассказал, что «пыточная» работает по договорённости с ФСБ и в неё этапируют людей со всей страны формально по медицинским причинам. По его словам, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров, а также богачей для вымогательства, «смотрящих» или по заказу «с воли».

После появления ролика ФСИН начала проверку.