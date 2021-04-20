Правозащитники сообщили о странной смерти заключённого под Владимиром

https://static.news.ru/photo/af16ad04-a1d1-11eb-b51e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из учреждений УФСИН по Владимирской области погиб заключённый Александр Китов, ранее заявлявший о том, что на него оказывают физическое и психологическое давление. Предположительно, речь идёт о несостоявшемся «воре в законе» из Кузбасса.

В одном из учреждений УФСИН по Владимирской области, предположительно в ИК-3 на Моторном либо ИК-7 Пакино наступила смерть моего доверителя Александра Валентиновича Китова, уроженца Кемеровской области, ранее отбывавшего свой срок наказания в исправительных учреждениях Свердловской области, — написала в Facebook адвокат Лариса Захарова.

По словам юриста, 11 мая у Китова должен был закончиться срок содержания в тюрьме, который он отбывал во Владимирском централе с 2018 года. Смерть заключённого, по информации Захаровой, наступила 15 апреля, но родственникам об этом сообщили только четыре дня спустя.

Совсем недавно мы с Александром виделись по ВКС на судебном заседании, где он заявил в очередной раз, что никогда от меня не отказывался, за что, по нашей информации, подвергался физическому и психологическому давлению, в результате чего произошёл инсульт и наступила частичная парализация, — добавила Захарова.

Её коллега Юлия Чванова отметила , что во Владимирском централе, «открыто и очень нагло игнорируют закон».

Основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин в связи с данным фактом направил обращение генпрокурору Игорю Краснову, директору ФСИН, а также в управление СК по Владимирской области. В обращении правозащитник подчеркнул, что после освобождения Александр Китов мог дать подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения в отношении него преступления оперативниками УФСИН и «разработчиками».

По словам Осечкина, тот факт, что о смерти заключённого стало известно только 19 апреля, указывает на то, что данный факт скрывался и в течение четырёх суток после гибели арестанта сотрудники владимирского УФСИН могли приложить усилия к сокрытию «фактических обстоятельств бесчеловечного обращения с Китовым».

В обращении основатель Gulagu.net потребовал провести проверку по факту гибели осуждённого Китова на предмет совершения в отношении него преступлений по статьям УК «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «истязание» и «превышение должностных полномочий». Также правозащитник просит силовиков изъять видеоархив и записи с камер видеонаблюдения из ФКУ ИК-7 и ФКУЗ МСЧ-33 УФСИН по Владимирской области за период с 15 марта по 20 апреля 2021 года и опросить заключённых в этих учреждениях на предмет нарушения их прав.

Кроме этого Осечкин призывает «провести выемку жёстких дисков и провести компьютерную экспертизу для восстановления ранее удалённых файлов и обнаружения записей средств объективного видеоконтроля для установления всех обстоятельств пыток в отношении Китова А. В. осуждёнными-„разработчиками“ и негласными агентами УФСИН».

По данным издания «Прайм-крайм», житель Кузбасса Александр Китов по прозвищу Китёнок ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и собирался стать «вором в законе».

Во Владимирской области находится в заключении оппозиционер Алексей Навальный, чьи адвокаты и сторонники неоднократно заявляли о нарушении его прав на медицинскую помощь со стороны сотрудников регионального УФСИН.

Ранее адвокаты Навального сообщили, что у политика в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Газета Le Monde опубликовала письмо на имя президента РФ Владимира Путина, под которым подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры. Они потребовали предоставить оппозиционеру медицинскую помощь.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня.