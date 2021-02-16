Правозащитник сообщил об увольнении начальника «пыточного» СИЗО Иркутска

https://static.news.ru/photo/c5ce61c2-7044-11eb-9cbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник иркутского СИЗО-1 Игорь Мокеев, где были зафиксированы случаи пыток заключённых, лишился должности. Об этом NEWS.ru сообщил основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

Начальник пыточного Иркутского СИЗО-1 полковник Игорь Мокеев уволен из ФСИН, — сообщил правозащитник.

На сайте ГУ ФСИН по Иркутской области сказано , что врио начальника изолятора назначен Сергей Шведков.

Осечкин, в свою очередь, добавил, что правозащитники настаивают «на отстранении полковника Леонида Сагалакова с должности начальника ГУ ФСИН по Иркутской области», а также увольнении других чиновников ведомства, «которые принимали самое активное участие в пыточном конвейере» в местах лишения свободы на территории региона.

Как писал NEWS.ru, ранее выяснилось, что пытки в СИЗО-1 Иркутска с применением изощрённых методов воздействия на заключённых практиковались за 10 лет до резонансной истории с изнасилованием арестанта Кежика Ондара кипятильником в ноябре 2020 года. Данный инцидент послужил поводом для проверки иркутского управления ФСИН и заведения четырёх уголовных дел в отношении его сотрудников.