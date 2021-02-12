Правозащитники обнародовали видео пыток в СИЗО Иркутска

https://static.news.ru/photo/3c471c9e-6d44-11eb-b1bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net выяснил, что пытки в СИЗО-1 Иркутска с применением изощрённых методов воздействия на заключённых практиковались за 10 лет до резонансной истории с изнасилованием арестанта кипятильником. Об этом правозащитник Владимир Осечкин рассказал в обращении генпрокурору Игорю Краснову, главе ФСИН Александру Калашникову, председателю СК Александру Бастрыкину и министру юстиции Константину Чуйченко.

В обращении рассказывается про видеозапись «из пресс-хаты» СИЗО-1 Иркутска, которая предположительно была записана в 2010 году якобы по требованию начальника изолятора Игоря Мокеева. На кадрах запечатлено, как «разработчики» издеваются над заключённым «по команде оперативников».

По словам Осечкина, после первой публикации скандального видео в Интернете, прокуратура и СК проводили проверку, которая выяснила, что видеозапись была сделана 23 октября 2010 года в камере № 262. Однако позднее, как отмечает правозащитник, «в дело вмешались оперативники ФСИН России и Управления „М“ ФСБ России». В результате потерпевший Ваганян был этапирован в Красноярский край, где был вынужден «подписать заведомо ложные» показания о том, что якобы пыток не было и это было постановочное видео«. Аналогичные показания дали осужденные, которые истязали его, а также оперативники и начальник СИЗО, следует из обращения основателя Gulagu.net.

Именно в результате фальсификации материалов проверки и принуждения потерпевшего к отказу от претензий и показаний, 28 февраля 2011 года старший следователь отдела по расследованию особо важных дел К.Федченко СУ СК России по Иркутской области вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — говорится в обращении.

Правозащитник уверен, что в иркутском СИЗО-1 как минимум с 2010 года «была создана система по подавлению воли заключённых, организации „пресс-хат“ для принуждения заключённых к подписанию показаний, заранее подготовленных следователями и оперативниками».

Как рассказал NEWS.ru Владимир Осечкин, сейчас фигурантами уголовных дел проходят четыре сотрудника ГУФСИН России по Иркутской области. Они подозреваются в причастности к пыткам заключённых. Это оперативник Мелентьев и инспектор Дампинов из СИЗО-1, а также два оперативника из ИК-6.

Как писал NEWS.ru, в конце января силовики задержали старшего оперуполномоченного СИЗО-1 в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ранее управление СК по Иркутской области сообщало о двух новых уголовных делах в отношении должностных лиц регионального главка ФСИН. До этого были возбуждены дела о халатности и изнасиловании.

Это случилось после того, как стало известно о пытках 29-летнего тувинца Кежика Ондара, которого в ноябре 2020 года изнасиловали кипятильником в иркутском СИЗО-1, из-за чего он стал инвалидом. Похожим пыткам в иркутской ИК-6 подвергался заключённый Тахиржон Бакиев. Они были вывезены из ангарской ИК-15, где весной случился бунт.