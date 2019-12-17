На фоне 14-летнего тюремного срока, назначенного уличённому в хищениях, растрате и легализации более 14 млрд рублей экс-министру финансов Подмосковья Алексея Кузнецову, на свободу условно-досрочно вышел его подельник — бывший гендиректор Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) Владислав Телепнёв. В 2014 году он получил 10 лет за махинации, но отсидел чуть более половины срока. Как считают правозащитники, это стало возможным благодаря определённой стимуляции чиновников УФСИН по Белгородской области, на территории которой отбывал наказание фигурант.

Сделка ценой в свободу

На днях правозащитник и основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на своей странице в Facebook датированное 10 апреля 2018 года обращение ООО Инвестиционно-финансовая компания «Горизонт капитал» (Horizon Capital) на имя начальника белгородской ИК-4 Сергея Плясова. Коммерческая фирма, являющаяся по данным правозащитника, подконтрольной Телепнёву, в документе предлагала провести встречу на предмет сотрудничества. В СМИ упоминается другая структура с похожим названием ЗАО «Финансовая компания „Горизонт“», которую связывали с подельником Кузнецова и Телепнёва — бывшим первым замминистра финансов Московской области Валерием Носовым. Однако, как выяснил NEWS.ru, вторая компания прекратила своё существование ещё в декабре 2012 года.

В настоящий момент ИФК «Горизонт-капитал» представляет интересы российской компании, осуществляющей деятельность в сельском хозяйстве: закупка сельскохозяйственной продукции для последующей её продажи или для последующей переработки, а также предоставлении услуг в этой сфере. Наша компания по поручению клиента собирает информационные материалы для исследования и анализа ситуации на рынке. Полученные сведения из открытых источников свидетельствуют, что 15 января 2018 года в подведомственном Вам учреждении была размещена заявка на торговой площадке agroserver.ru о реализации консервированной продукции 2017 года, — говорится в документе.

Также редакция выяснила что, в реестре юридических лиц имеются два ООО Инвестиционно-финансовая компания «Горизонт капитал». Одно из них зарегистрировано в центре Москвы, а его директором значится Дудорова Елена Александровна. Именно её фамилия фигурирует в документе, обнародованном Владимиром Осечкиным. Вторая компания с идентичным названием зарегистрирована в подмосковных Мытищах, её руководителем указан некий Басистый Александр Сергеевич.

https://focus.kontur.ru/

Интересно, что у двух этих структур есть одинаково оформленные сайты, адреса которых различается лишь одним знаком. В контактах обоих интернет-ресурсов фигурируют одинаковые физические адрес и телефон. Корреспондент NEWS.ru позвонил по указанному номеру, чтобы выяснить подробности белгородского кейса компании. Взявшая трубку секретарь первоначально добродушно пообещала выяснить детали и перезвонить в течении 30 минут. Спустя указанное время девушка стала менее дружелюбной сообщив, что у них нет директора по фамилии Дудорова. Также она уточнила, что ответит на все вопросы только в письменной форме. На просьбу дать номер адвоката фирмы, девушка также отказалась объяснив это тем, что компания отвечает на вопросы уже только в формате бумажной переписки.

По словам Осечкина, ранее белгородское региональное управление ФСИН и их некие партнеры якобы провернули схему с продажей консервов для МВД, но там отказались получать «жижу в ржавых банках».

Консервы в итоге не купил, а вот УДО — да, задорого, — заявил Осечкин.

Эта схема также описывается в жалобе бывшего заключённого Вадима Савина директору ФСИН Александру Калашникову и генпрокурору Юрию Чайке на действия начальника ОСБ УФСИН по Белгородской области Вячеслава Чередниченко. Последний, по мнению заявителя «вступил в внеслужебную связь с осуждённым из ИК-4, имеющим многомиллиардный иск — Телепнёвым». Документ обнародован на сайте Gulagu.net.

pixabay.com

Савин отмечает, что для сокрытия сомнительной схемы с поставками из ИК-4 215 тонн маринованных овощей низкого качества для нужд МВД, которое якобы приняло лишь 0,5 тонны продукции, 20 апреля 2018 Чередниченко и Плясов встретились с Телепнёвым. Стороны, по его словам, договорились о приобретении последним у ИК-4 «214,5 тонн бракованных маринадов за 15 млн рублей в обмен на содействие в освобождении в порядке ст. 80 УК».

Телепнёв согласился и организовал от подконтрольной ему инвестиционной компании Horizon Capital направление начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН по Белгородской области коммерческого запроса о готовности закупить консервированную продукцию, — отмечается в обращении.

Так это или нет, остаётся загадкой, однако уже через месяц с небольшим после указанной в обращении Савина встречи, а именно 24 мая 2019 года Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении Владислава Телепнёва. Это следует из карточки суда, опубликованной на сайте.

http://alekseevsky--blg.sudrf.ru/

Напомним, Владислав Телепнёв был приговорён к 10 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей в декабре 2014 года Басманным судом Москвы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», часть 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Также тюремные сроки тогда получили, упомянутый ранее, бывший первый замминистра финансов Московской области Валерий Носов и экономистка ООО «НЭС-Финанс» Елена Кузнецова.

По версии следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года Носов, Телепнёв и Кузнецова под руководством бывшего первого зампреда правительства — министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова приобрели у некоторых предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям региона на суммы выше 3,5 млрд рублей. Далее, это право было легализовано путем продажи одному из банков. А тот, в свою очередь, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципалитетов. В связи с отсутствием средств чиновники взяли кредиты, а затем выплатили их из бюджета области с помощью Кузнецова и использованием подложных документов.

Также фигуранты дела, как считало следствие, похитили имущество ОАО «Мособлтрастинвест» на сумму 7,2 млрд рублей. Часть похищенного потратили на покупку ювелирных изделий и недвижимости, в том числе в США.

Из Мордовии «с любовью»

Как рассказывает Владимир Осечкин в открытом обращении к руководителям силовых и надзорных ведомств России, в его фильме обнародованы материалы оперативно-розыскных мероприятий, проводимых якобы УФСБ по Белгородской области, а именно записи телефонных прослушек, видео опросов причастных к схемам, а также платёжные документы. Эти материалы, как указывает правозащитник, доказывают, что Видашев якобы организовал «схему хищения денежных средств в размере более 10 млн рублей в декабре 2016 года со счетов ФКУ „Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России“» и «приказал своим подчинённым подготовить и подписать в декабре 2016 года договоры/контракты» о поставке более 200 тонн овощных консервов в рамках Гособоронзаказа.

При том, что ни в одном учреждении УФСИН по Белгородской области никогда не производились овощные консервы, не было оборудования для этого, мощностей, специалистов, технологических карт и сырья, — говорится в обращении Осечкина.

Суть схемы, как говорит основатель проекта заключалась в оформлении 12 фиктивных госконтрактов о якобы аренде ИК-4 помещения и оборудования у изготовителя консервов ООО «КонПрок». По этим контрактам 30 декабря МВД перечислило на счёт колонии более 14,5 млн рублей, которые, как пишет правозащитник, оставались там до марта 2017 года.

По словам Осечкина, в конце февраля 2017 года, замначальника белгородского УФСИН Виталий Дивинец привёз на базу ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в Москву «первую партию некачественных консервов, которые выгрузили на складе МВД без надлежащей госприёмки и оформления всех документов». Кроме того, «специалисты МВД сразу сказали, что в таком виде консервы не примут», говорится в обращении.

В ходе изучения материалов установлено, что на счета ООО «КонПрок» по фиктивным договорам аренды из ИК-4 поступило более 9,5 млн рублей за аренду помещений и оборудования ООО «КонПрок». <...> Не менее 3 млн рублей из этой суммы была обналичена и передана Игорю Видашеву, — утверждается в обращении правозащитника силовикам.

В результате, как отмечает Осечкин, консервы в объёме более 200 тонн так и не были поставлены в МВД, а бюджетные средства похищены и присвоены.

Данную коррупционную схему первым разоблачил старший оперуполномоченный отделения «М» УФСБ по Белгородской области капитан Юрий Федосов, который собрал значительный объём доказательств. Однако в последующем материалы проверки у него забрали <...> и перевели [сотрудника] в районный отдел без возможности доведения проверки и расследования до логичного результата, — указывается в обращении.

В белгородском УФСИН признали наличие 12 госконтрактов, заключённых подразделением МВД с ИК-4. Там сообщили, что для выполнения обязательств колония арендовала у ООО «КонПрок» цех с оборудованием и заключила контракт на поставку сырья и материалов для производства с ООО «Регионпродукт Плюс», пишет издание «Бел.ру».

Эти контракты, как говорится в комментарии, не были согласованы с УФСИН по Белгородской области. При этом проверка продукции заказчиком показала, что консервы были в норме, но изготовленные ООО «КонПрок» жестяные ёмкости, в которые расфасовали продукцию, не обеспечили необходимый срок хранения.

На ответственное за проверку качества должностное лицо, как указали в УФСИН, завели уголовное дело, но позже прекратили его из-за истечения срока давности. Однако, как следует из картотеки Арбитражного суда Белгородской области, в октябре ИК-4 выиграла более 20,7 млн рублей по иску к ООО «Регионпродукт Плюс» о взыскании убытков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также в УФСИН проинформировали, что в ходе предварительного следствия установили причастность нескольких бывших сотрудников ИК-4 к совершению преступления по статье УК «Халатность» с причинением особо крупного ущерба. Один из них — бывший начальник колонии Сергей Макаров (он уволился с должности в 2018 году) не явился к следователю, после чего его объявили в розыск, сообщили в белгородском управлении СК.

По версии следствия, в 2016–2017 годах ИК-4 арендовала на предприятии по производству консервов цех, где заключённые заготавливали овощи. Последние оказались низкого качества, и заказчик партию не принял. Ущерб составил более 14 млн рублей — это сумма аванса, заплаченного полицейским ведомством колонии, в размере 80% от цены контракта.