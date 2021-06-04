Правозащитники узнали об очередном изнасиловании заключённого в Саратове

https://static.news.ru/photo/98b8df16-c506-11eb-a97f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый Павел Шеремет из Саратовской области сообщил адвокату о пытках с изнасилованием, которые к нему применяли другие заключённые из числа так называемых разработчиков в тюремной больнице № 1 (ОТБ-1) регионального УФСИН. Об этом NEWS.ru рассказал основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

Со слов правозащитника, 3 июня заключённый говорил о пытках адвокату Снежане Мунтян, которая засняла показания Шеремета на видео.

Шеремет рассказал и показал адвокату, как его пытали «разработчики» и негласные агенты оперативного управления УФСИН и УФСБ в туберкулёзном отделении № 8 ОТБ-1. Они связывали мужчину, жестоко избивали и изнасиловали шваброй. Активисты принуждали Павла Шеремета к даче показаний и письменных объяснений о том, что ему известно о других заключённых из ЛИУ-3 УФСИН по Саратовской области, где ранее заключённые устроили акцию протеста, — рассказал Осечкин.

Видео с рассказом Шеремета о пытках в ОТБ-1 правозащитники опубликовали на YouTube.

Как сообщил NEWS.ru Владимир Осечкин, ранее Павел Шеремет содержался в ЛИУ-3 в городе Балашове Саратовской области и на личном приёме попытался пожаловаться руководству учреждения на «червяков в рыбе». Независимый комитет Gulagu.net, по словам правозащитника, обладает информацией о якобы имевшей место коррупции в тюремном ведомстве при госзакупке рыбы у поставщика «по завышенной цене и крайне низкого качества».

Администрация ЛИУ-3 решила наказать Павла Шеремета за жалобы, и оперативники организовали его перевод в пыточную ОТБ-1, где его перевели в изолированное помещение, где нет видеокамеры и к человеку никто не придёт на помощь. Все сотрудники ОТБ-1 знают об этой пыточной и делают вид, что это нормальная часть работы, — подчёркивает Осечкин.

По его словам, фактически речь идёт о четырёх насильственных преступлениях ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершённые организованной преступной группой), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия) и ч. 2 ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний с применением пыток).

В конце мая несколько осуждённых в Саратовской области объявляли голодовку в связи с пытками и постоянными угрозами со стороны оперативников УФСИН о переводе в ОТБ-1 и последующем изнасиловании, отмечают в Gulagu.net.

Родственница одного из заключённых в интервью местному СМИ сообщала о том, что в помещении камерного типа ЛИУ-3 «грубо нарушаются элементарные санитарно-гигиенические нормы и правила». Женщина отмечала, что «в камерах присутствуют мелкие грызуны: мыши и крысы, в помещениях сырость и недостаточный уровень освещения». При этом жалобы и обращения по данному поводу сотрудники администрации якобы игнорируют.

В УФСИН по Саратовской области подтвердили , что в ЛИУ-3 27 заключённых совершили акты членовредительства и отказались принимать пищу. Прокуратура региона организовала по этому факту проверку. С арестантами в Балашове встречалась уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова.

В январе NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых, а также их родственников на пытки и злоупотребления ОТБ-1 и других учреждениях УФСИН по Саратовской области. По факту вымогательства денег в ИК-2 и насилия над осуждёнными в ОТБ-1 СК заводил уголовные дела.