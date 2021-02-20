Стали известны подробности о новой жертве пыток в иркутских тюрьмах

https://static.news.ru/photo/cc8a40f8-7387-11eb-84b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый Тахиржон Бакиев, отбывающий наказание в иркутской ИК-6, подвергся пыткам с изнасилованием при вероятном соучастии оперативников колонии. За несколько месяцев это не первый подобный случай в местах лишения свободы Сибирского региона, отмечают правозащитники из независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net.

Как следует из показаний Бакиева, копия которых имеется в распоряжении NEWS.ru, в октябре 2020 года его перевели из ангарской ИК-15 в иркутскую ИК-6. Там его вскоре поместили в «закрытый отряд», где отбывают наказание сотрудничающие с администрацией «активисты», которых заключённые называют также «разработчиками» и «прессовщиками».

В январе у Бакиева произошёл конфликт с несколькими «активистами», которые стали его оскорблять за чтение Корана. Религиозную книгу, со слов арестанта, у него забрали и порвали, после чего пострадавший пожаловался в администрацию колонии. Однако вместо защиты и помощи оперуполномоченные ИК-6 Ерохин и Медников связали Бакиева скотчем и передали в руки тем же «разработчикам», которые избили и изнасиловали его шваброй.

Как рассказал NEWS.ru правозащитник Владимир Осечкин, после того как источник в ИК-6 сообщил на горячую линию Gulagu.net информацию о пытках Бакиева, эти данные были переданы в управление собственной безопасности ФСИН и Генпрокуратуру.

Тахиржона Бакиева срочно госпитализировали для проведения операции в иркутскую областную больницу, также его опросили оперативники ФСИН, а Ерохина и Медникова задержали за соучастие в организации пыток и изнасиловании, — сообщил Осечкин.

По его словам, руководство регионального ГУ ФСИН не сообщало об инциденте родственникам Тахиржона Бакиева и не извинилось за случившееся. Только 20 февраля пострадавшему дали возможность позвонить жене и рассказать о совершённых против него преступлениях, добавил правозащитник.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года стало известно об изнасиловании кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в стенах СИЗО-1 Иркутска. Данный инцидент послужил поводом для проверки регионального управления ФСИН и заведения четырёх уголовных дел в отношении его сотрудников, в том числе против двух оперативников из ИК-6.

Как и Тахиржон Бакиев, Кежик Ондар некогда отбывал наказание в ИК-15, заключённые которой в апреле 2020 года устраивали бунт.

Позднее выяснилось, что пытки в Иркутском централе с применением изощрённых методов воздействия практиковались 10 лет. Начальника учреждения в итоге уволили.