ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

https://static.news.ru/photo/56914e8a-9603-11ea-a094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении NEWS.ru ответе правового управления тюремного ведомства правозащитнику Владимиру Осечкину.

В целях пресечения массовых беспорядков в ИК-15 сотрудниками ГУ ФСИН России по Иркутской области применена физическая сила и специальные средства в отношении 415 осуждённых. Огнестрельное оружие в отношении осуждённых не применялось. Материалы об инциденте направлены для проверки в прокуратуру Иркутской области. Все осуждённые обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное, — говорится в документе.

Также в ведомстве сообщили, что после беспорядков заключённых взбунтовавшейся колонии посещали уполномоченный по правам человека в Иркутской области, а также члены региональной Общественной наблюдательной комиссии.

Жалоб и обращений от осуждённых не поступало, — уверяют чиновники ФСИН.

Как прокомментировал данную информацию Владимир Осечкин, он не может припомнить «аналогичного такого массового избиения заключённых» за всю историю современной России. Он обвинил силовиков в том, что они били сидельцев «без разбора и предупреждений» и «не отделяли бунтарей от мирно протестовавших».

Как писал NEWS.ru, 9 апреля заключённые ИК-15 в городе Ангарске Иркутской области устроили бунт и напали на одного из сотрудников ФСИН. В ходе протестов там начался пожар. СК завёл уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

По сообщению правозащитника Павла Глущенко, во время подавления беспорядков спецназом пострадали около 300 заключённых, 2 погибли. Позднее глава правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков заявил, что администрация колонии не разрешает родственникам увидеться с осуждёнными якобы из-за незаживших телесных повреждений.