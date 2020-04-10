Исправительная колония горит в Ангарске

https://static.news.ru/photo/bac3a2f6-7b44-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Непростой Ангарск/vk.com

Исправительная колония строгого режима №15 горит в городе Ангарске Иркутской области. По предварительным данным, пожар возник в результате поджога.

Огнём охвачено, по разным данным, от одного до трёх зданий колонии. Как сообщают очевидцы, пламя видно за несколько километров от места ЧП.

В этой колонии вечером 9 апреля заключенные напали на сотрудника и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который находился в штрафном изоляторе. Он отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников, нецензурно выражался и призывал других осуждённых к бунту.

В итоге противостояния пострадали один из сотрудников и несколько арестантов.

По информации Следственного комитета, пожар в исправительной колонии также является результатом бунта заключённых.

Ранее, как писал NEWS.ru, пожар произошёл на московском оконном заводе. Горели сразу два здания — кирпичное и деревянное.Площадь пожара составила 950 квадратных метров.