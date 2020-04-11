СМИ: при подавлении бунта в Иркутской колонии пострадали сотни заключённых

https://static.news.ru/photo/0ff6fa40-7bd4-11ea-8747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

В Ангарске во время подавления бунта спецназом пострадали сотни заключённых колонии строго режима. Об этом сообщил правозащитник Павел Глущенко.

Беспорядки начались вечером 9 апреля. Их спровоцировал один из заключённых, неоднократно нарушавший внутренний распорядок. Он отказался от личного обыска, сопротивлялся сотрудникам колонии, призывал последовать его примеру других осуждённых. Те разбили стёкла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы осколками и атаковали сотрудника колонии.

10 апреля конфликт продолжился. Заключённые взбунтовались против администрации, подожгли рабочие помещения и дежурную часть.

По словам правозащитника, сразу после начала бунта колонию оцепили порядка 300 бойцов спецназа ФСИН. Начались ожесточенные столкновения. Пострадали порядка 300 заключённых из приблизительно 1200-1300 находящихся в колонии, двое погибли. При этом официциальных данных о пострадавших и погибших нет, пишет meduza.

Как сообщал ранее NEWS.ru, по факту бунта и поджога возбуждено уголовное дело.