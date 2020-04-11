Дело завели после поджога и бунта в колонии под Иркутском

https://static.news.ru/photo/f6bca0e2-7b89-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото: irk.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бунта и поджога в колонии в Иркутской области. Дело заведено по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Происшествие случилось в ночь на 9 апреля в колонии № 15 в Ангарске. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В это же время другие нанесли себе ранения, от их же действий пострадал сотрудник учреждения. Сейчас в колонии работают следователи, они допрашивают и заключённых, и администрацию ИК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кадры большого пожара на территории исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области появились в Сети. На них видно, что огонь в производственных цехах полыхает и в ночное время.