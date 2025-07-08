Жителя Благовещенска приговорили к колонии за нарколабораторию в гараже

Жителя Благовещенска приговорили к колонии за нарколабораторию в гараже

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 29-летнего жителя Благовещенска к 16 годам колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков, пишет 360.ru со ссылкой на УФСБ России по Республике Башкортостан. Мужчина организовал нарколабораторию в гараже на своем участке.

Силовики пресекли деятельность нарколаборатории. Они изъяли 14,75 кг наркотиков, которые предназначались для распространения. Мужчину признали виновным по статье о незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее во Владимирской области сотрудники таможни задержали «Газель», перевозившую компоненты для синтеза наркотических веществ на 6 млрд рублей. В ходе досмотра изъято 1,5 тонны запрещенных веществ, используемых в производстве наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.