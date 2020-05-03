Родственники заключённых ИК-15 заявили о пытках осуждённых после бунта

https://static.news.ru/photo/f1629b6c-8d70-11ea-acd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Администрация исправительной колонии № 15 в Ангарске не разрешает родственникам увидеться с заключёнными якобы из-за незаживших телесных повреждений у осуждённых. Об этом заявил глава правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.

По его словам, родственники заключённых организовали в Сети флешмоб. Они считают, что к осуждённым применяются пытки, и требуют их прекратить.

Правозащитник рассказал, что когда родственники приезжают в колонию, им предлагают позвонить на горячую линию в управлении.

Одна родственница дозвонилась до должностного лица, назвала Ф. И. О. ребёнка и услышала разговор на той стороне трубки, что он находится не в очень хорошем состоянии здоровья, поскольку у него телесные повреждения, её допускать нельзя, — рассказал Хроменков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Правозащитники подали заявление о проведении проверки.

Хроменков напомнил, что бунт в колонии был три недели назад и синяки у осуждённых давно должны сойти. По его словам, поступает информация, что заключённых будто бы бьют и заставляют учить песни.

Нам поступило видео, как люди ходят по плацу и маршируют после бунта. В любом нормативном и ненормативном акте ГУФСИН не установлена обязанность осуждённого ходить по плацу, маршировать, как в армии, и песни петь, — отметил Хроменков.

Он назвал происходящее превышением должностных полномочий.

Беспорядки в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области начались 9 апреля. На следующий день произошёл пожар, который уничтожил техническую зону колонии.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко убеждён, что поджог и беспорядки в колонии были срежиссированной провокацией. Об этом писал NEWS.ru.