Чуйченко: беспорядки в ангарской колонии были срежиссированы извне

https://static.news.ru/photo/02842cfc-7e68-11ea-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко убеждён, что поджог и последующие беспорядки в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области были срежиссированной провокацией.

По его словам, организаторы бунта пытаются раскачать ситуацию в СМИ с помощью правозащитников, которым они заплатили деньги.

Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения, — заявил министр в интервью «Российской газете».

Чуйченко подчеркнул, что у Управления ФСИН по Иркутской области четыре года не было начальника. Новое руководство попыталось навести порядок в колонии, пресечь незаконные действия и создать комфортные условия для контингента, но столкнулось с саботажем и шантажом со стороны осуждённых, отметил министр.

Несмотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода, — заявил министр юстиции РФ.

Он опроверг информацию, что на территорию колонии не пускают правозащитников. По его словам, члены Общественной наблюдательной комиссии по Иркутской области побывали в колонии. Министр отметил, что правозащитники планируют встретиться с осуждёнными, участвовавшими в беспорядках. Также ФСИН открыла горячую линию. Родственники заключённых могут по ней записаться на приём и получить информацию о своих родных.

NEWS.ru писал, что зачинщиков беспорядков в ангарской колонии поместили в СИЗО. Их насчитывается около 300 человек.

9 апреля заключённые напали на сотрудников колонии и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который находился в штрафном изоляторе. В результате бунта погибли два человека, ещё около 300 пострадали.