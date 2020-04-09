Сотрудник иркутской колонии пострадал в результате нападения заключённых

https://static.news.ru/photo/0f591782-7b19-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённые исправительной колонии № 15 в Иркутской области попытались устроить беспорядки и напали на одного из сотрудников ФСИН.

Инцидент произошёл вечером 9 апреля. Беспорядки пытался спровоцировать один из заключённых, неоднократно нарушавший внутренний распорядок. Он отказался от личного обыска, сопротивлялся сотрудникам колонии, призывал последовать его примеру других осуждённых.

Те разбили стёкла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы осколками и атаковали сотрудника колонии. Пострадавший госпитализирован, угрозы для его жизни и здоровья нет.

В итоге заключённых удалось убедить отказаться от противоправных действий. В настоящее время ситуация в колонии находится под контролем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка ФСИН по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области заключённый сбежал из колонии, поменявшись одеждой с мужчиной, который выдавал себя за его адвоката. Сотрудники ФСИН не замечали подмены более двух месяцев.