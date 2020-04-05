Ростовский заключённый сбежал из СИЗО, оставив вместо себя лжеадвоката

Заключённый СИЗО-5 в Ростовской области поменялся одеждой со своим «адвокатом» и сбежал. Приятель мужчины два месяца находился в колонии вместо него.
Как сообщает Znak со ссылкой на наблюдательную комиссию региона, стражи порядка 4 апреля в Батайске
3 февраля в следственный изолятор приехал знакомый мужчины. На нём был парик и очки, при себе мужчина имел поддельное удостоверение адвоката. Во время встречи с заключённым он отдал ему свою одежду и задержанный сумел покинуть СИЗО.
Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. На данный момент в ГУ ФСИН России по Ростовской области ведётся проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ГУ ФСИН региона.
NEWS.ru писал, что историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты». Мужчина находился в «Бутырке». Туда его доставили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского.
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