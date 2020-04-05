Ростовский заключённый сбежал из СИЗО, оставив вместо себя лжеадвоката

https://static.news.ru/photo/9b4d8b18-771f-11ea-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый СИЗО-5 в Ростовской области поменялся одеждой со своим «адвокатом» и сбежал. Приятель мужчины два месяца находился в колонии вместо него.

Как сообщает Znak со ссылкой на наблюдательную комиссию региона, стражи порядка 4 апреля в Батайске задержали мужчину. Выяснилось, что он является заключённым СИЗО-5, а в камере вместо него сидит другой человек.

3 февраля в следственный изолятор приехал знакомый мужчины. На нём был парик и очки, при себе мужчина имел поддельное удостоверение адвоката. Во время встречи с заключённым он отдал ему свою одежду и задержанный сумел покинуть СИЗО.

Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. На данный момент в ГУ ФСИН России по Ростовской области ведётся проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ГУ ФСИН региона.

NEWS.ru писал, что историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты». Мужчина находился в «Бутырке». Туда его доставили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского.