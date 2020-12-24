Правозащитник сообщил о жестоких пытках заключённого в иркутской колонии

https://static.news.ru/photo/2a0a2718-45be-11eb-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники одного из учреждений иркутского управления ФСИН жестоко поиздевались над заключённым Кежиком Ондаром, отбывающим наказание за кражу. Как сообщил NEWS.ru основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, сидельца пытались изнасиловать в извращённой форме.

Экзекуция с применением включённого кипятильника, предположительно, имела место в ноябре. В результате взрыва электроприбора у 29-летнего заключённого могут быть повреждения кишечника, сообщает Осечкин. По словам правозащитника, на Кежика Ондара может оказываться давление, его лишили коммуникаций с родной сестрой, в то время как «от прокуроров и следователей СУ СК также скрывается подробная информация о данных особо тяжких преступлениях».

После применения пыток, по словам Осечкина, заключённого этапировали в медсанчасть при ИК-6.

В связи с полученной информацией правозащитник обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с просьбой организовать проверку, срочно опросить пострадавшего, провести его медобследование и предоставить госзащиту.

Также Осечкин требует от руководства ФСИН оградить проверку «от участия и давления» со стороны начальника иркутского ГУФСИН Леонида Сагалакова.

Между тем, как сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека Иркутской области Светланы Семёновой, по просьбе заключённых из ИК-6 17 декабря омбудсмен провела личный приём, в ходе которого было принято 14 человек.

Осуждённые высказывали жалобы на условия содержания в отряде, где содержатся инвалиды, медицинское обслуживание, нарушение норм этики, — говорится в сообщении.

После приёма состоялась рабочая встреча с начальником колонии Алексеем Агаповым и другими сотрудниками учреждения, а также с чиновниками регионального управления ФСИН и сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области «по наиболее острым вопросам, обозначенным осуждёнными».

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года вспыхнули беспорядки в колонии № 15 города Ангарск, в ходе которых силовики избили 415 заключённых. Это произошло вскоре после назначения Сагалакова начальником УФСИН по Иркутской области, куда его перевели с аналогичной должности в Брянске, где ранее в одной из колоний были убиты двое заключённых.