На начальника брянской колонии завели дело по «уникальной» статье УК

https://static.news.ru/photo/6f76eccc-3ebc-11eb-87c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более человек (ч.3 ст. 293 УК РФ) завели на экс-начальника колонии № 6 в Брянской области Алексея Лёвина.

Как сообщил NEWS.ru основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обвинение по этой части является «уникальным».

Мы добились привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 293 УК начальника пыточной ИК-6 Лёвина в Брянске. Под давлением правозащитников и потерпевших мы добились привлечения начальника зоны за преступную халатность, повлёкшую многочисленные пытки и гибель двух осуждённых. Да, мы не вернём жизни убитым. Но мы можем добиться осуждения и увольнения начальника пыточной зоны, а это немало по нынешним временам, — рассказал Осечкин.

Правозащитник также предоставил редакции копии постановления о привлечении Алексея Лёвина о привлечении в качестве обвиняемого по ч.3 ст. 293 УК РФ. Документ от 9 декабря 2020 года подписан следователем по особо важным делам управления СК по Брянской области Р.Ю. Богатырёвым.

Как писал NEWS.ru, в августе на Алексея Лёвина завели уголовное дело по менее тяжкой ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В июле 2018 года в брянской ИК-6 погиб заключённый Евгений Петраченко, а в декабре 2019-го Роман Сарычев. Кроме того, по словам правозащитников, там осуждённые подверглись избиениям и «жёсткой приёмке». В конце 2019 года сотрудника этой колонии заподозрили в избиении заключённого до смерти.

После этого начальника ГУФСИН по Брянской области Леонида Сагалакова перевели руководить иркутским управлением тюремного ведомства, где в апреле 2020-го вспыхнули беспорядки в колонии № 15 города Ангарска, в ходе которых силовики избили 415 заключённых.