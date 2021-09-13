Заключённые объявили голодовку из-за двух смертей в колонии под Иркутском

В Иркутской области заключённые исправительной колонии № 2 объявили голодовку из-за гибели двух осуждённых. Также стало известно о пытках в колонии. Об этом сообщило издание «Сибирь. Реалии» (признано в РФ иностранным агентом).

В спецсообщениях прокурору по надзору от ФСИН есть информация о гибели осуждённых 7 и 9 сентября, а также о пытках.

Заключённые массово протестуют против постоянных издевательств и пыток. Наш источник в ГУ ФСИН подтвердил жалобы заключённых. Согласно внутренней документации заключённых по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу. При этом заваливают и ГУ ФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершённых с применением спецсредств и насилия. Только за сентябрь 2021 года в ИК-2 уже два (!) трупа, — рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

То, что заключённые объявили голодовку, подтвердили их родственники.

Ранее сообщалось, что с 2000 года Следственный комитет России возбуждал дела после первичной проверки лишь по каждому четвёртому сообщению о пытках. В половине случаев дела вообще никогда не возбуждаются.