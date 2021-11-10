Прокуратура прекратила дело против Савельева, передавшего видео с пытками

Прокуратура прекратила уголовное дело против программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видео с пытками в саратовской туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН. Решение отменил областной прокурор, сообщили в Telegram правозащитники.

Прошу постановление Октябрьского районного суда города Саратова от 18 октября 2021 года отменить, производство по материалу об избрании Савельеву Сергею Владимировичу меры пресечения в виде заключения под стражу прекратить, — говорится в сообщении.

Имя Савельева убрали из базы розыска.

Программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых.

Позднее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые.